Alan Shearer'ı hedef alan aşı karşıtları, protesto için yanlış eve gitti

Tümm dünyada aşı tartışmaları devam ederken Premier Lig'de aşı karşıtı bir grup, işi farklı boyuta taşıdı.

Aşıya karşı olan protestocular, perşembe günü eski Premier Lig forveti Alan Shearer'ın evinin önünde protesto gösterisi düzenlemeye çalıştı.

Ancak bazı şeyler ters gitti çünkü vardıkları yer, efsane golcünün güncel evinin adresi değildi.

Protestocular neden Shearer'ı hedef aldı?

Newcastle United'ın eski santrforu, insanları Covid-19 aşı randevusu almaya teşvik etmeyi amaçlayan bir Premier Lig videosuna katıldı.

Aşı karşıtı grup ise bu yüzden, iddia ettikleri yasal belgeleri göstermek için Shearer'ın evinin yolunu tutma kararı aldı.

Grubun amacı, eski golcüye gerçek olduğunu iddia ettikleri belgelerle yanıt vermekti.

Ne söylendi?

Videodaki göstericilerden biri, şu sözleri dile getirdi:

"Herkes bunu görecek, her ünlü sizden bıkacak. Sadece başımıza bela oluyorlar. Bunlar yalan, hepsi yalan.

"Alan Shearer'ın lanet olası evindeki mektup kutusundaki gerçek bu."

Buna karşılık, Shearer'ın Match of the Day programındaki partneri Gary Lineker ise şöyle yazdı:

"Yanlış ev, yanlış sebep, her türlü yanlış.”

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