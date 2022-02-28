Arsenal'in Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Barcelona'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken eski takım arkadaşı Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımdan teknik heyetle yaşadığı problemlerden ötürü ayrıldığını açıkladı.

Arsenal kadrosundaki her oyuncunun Gabonlu yıldızı sevdiğinin altını çizen Gabriel, yıldız oyuncunun büyük bir kalbe sahip olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Oh My Goal'e yaptığı açıklamada Aubameyang'ın bütün takım tarafından sevildiğinin altını çizen Gabriel, golcü oyuncuya kariyerinin geri kalan bölümü için şans diledi:

"Ayrılmadan önce ona veda ettim, umarım Barselona'da mutlu olur. O kocaman kalbi olan çok iyi bir insan ve onu çok seviyorum.

"Takımdaki herkes burada kalmasını istiyordu ancak Mikel Arteta ve mesai arkadaşlarıyla yaşadığı problemler takımdan ayrılmasına yol açtı"

Barcelona'yı sırtlıyor

2018'de Arsenal'e 56 milyon sterlinlik kulüp rekoru karşılığında transfer olan Aubameyang, Londra Kulübü için 163 maçta forma giydi. Tüm kulvarlarda 92 gol atan golcü oyuncu 2020'deki FA Cup şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Bu sezon önce kaptanlığı elinden alınan alınan ardından kış transfer döneminde Barcelona'ya transfer olan 32 yaşındaki oyuncu, yeni takımında altı maçta dört gol attı.

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