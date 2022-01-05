Arsenal'in orta sahası Maitland-Niles, AS Roma yolunda

Roma, Arsenal'den Ainsley Maitland-Niles'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

GOAL, İngiliz orta sahanın çarşamba günü Roma için sağlık kontrolünden geçeceğni doğrulayabilir.

24 yaşındaki futbolcu, Arsenal'de ilk 11'de oynayamadığı için 2021-22 sezonunun geri kalanında Roma'ya kiralık olarak katılmaya hazırlanıyor.

Roma'nın satın alma opsiyonu ise bulunmayacak.

Jose Mourinho, Maitland-Niles'ı orta sahanın her yerinde oynayabilecek bir oyuncu olarak görüyor ve Portekizli hocanın kadro derinliğiyle ilgili şikayetleri göz önüne alındığında Niles, Roma için ihtiyaç duyulan bir takviye.

Yakın tarih

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Arsenal'deki ilk maçına 2014-15 sezonunda çıktı, iki sezon sonra 2017-18 sezonunda 28 maçta forma giydi.

Sonraki üç sezonda toplam 83 maçta forma giydi, ancak Mikel Arteta'nın yönetimi altında formasını kaybetti.

Unai Emery altında Arsenal'in ilk 11 oyuncusu olduktan sonra 2020'de beş kez İngiltere Millî Takımı'nın formasını giymeyi başardı.

İtalya'da forma şansı bulan diğer İngiliz oyuncular hangileri?

Maitland-Niles'ın transferi kesinleşirse, daha düzenli bir futbol arayışı içinde İtalya'ya giden en son İngiliz oyuncu olacak.

Chelsea'de gözden düşen Chris Smalling ve Tammy Abraham da Roma'yı tercih etmişti.

Chelsea'nin eski defans oyuncusu Fikayo Tomori de İtalya'da AC Milan formasını düzenli bir şekilde giymeyi başardı.

Daha fazlası için:

Acun Ilıcalı'nın Hull City'e transfer edeceği ilk futbolcu belli oldu

Romelu Lukaku özür diledi

Eriksen, kendisini şoke eden mesajı açıkladı