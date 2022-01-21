Fiorentina Başkanı Joe Barone, oyuncusu Dusan Vlahovic'i kış transfer döneminde satmaya hazır olduğunu kabul ediyor, ancak Sırp forvetin menajerleri Arsenal'in masaya 92 milyon dolar koyduğu konusunda sessizliğini koruyor.

2023'te sözleşmesi sona erecek Vlahovic’e yeni bir teklif yapmayacak olan Fiorentina, golcü futbolcusunun takımdan ayrılmasına ikna olmak zorunda kaldı. İtalyan kulübü, gelen tekliflere açık olduğunu belirtiyor.

Bu sezon 20 gol atan 21 yaşındaki oyuncuyu isteyen kulüpler arasında Newcastle, Juventus, Tottenham ve Manchester City gibi kulüpler var.

Ancak Vlahovic’in, şimdilik İtalya’da kalacağı ve kararını yaz transfer döneminde vereceği belirtiliyor.

Ne söylendi?

Uzun süredir devam eden bir transfer süreci hakkında konuşan Barone, forvet oyuncuları Vlahovic’in Premier Lig’e gidip gitmeyeceğiyle ilgili La Nazione'ye şunları söyledi:

"Bazı İngiliz kulüpleri Vlahovic için bizimle temas kurdu, ancak ortada henüz bir anlaşma yok.

“Biz, oyuncumuzu satmaya açığız ama Vlahovic gelen teklifleri kabul etmedikçe bir anlaşma olamaz.”

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Vlahovic, son 18 ayda yükselen grafiği ile Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç oyuncularından birisi olarak kendisini kanıtladı.

Geçen sezon tüm müsabakalarda 21 gol kaydeden Vlahovic, Avrupa Altın Ayakkabı yarışında Karim Benzema ve Mohamed Salah ile yarışıyor.

Herhangi bir ligden başka bir lige geçip yeni bir başlangıç yapmak zordur. Çünkü yeni bir çevreye uyum sağlamak için bir süreç lazım. Bu yüzden, 21 yaşındaki oyuncu şimdilik en iyi seçeneğin yerinde kalmak olduğunu düşünebilir.

Fiorentina ise oyuncusunun menajerleriyle olan iletişim eksikliğinden bıkmış durumda. Barone, menajerlerin daha açık olmasını istiyor:

"Onlardan hiçbir şey duymadım. Sıfır. Vlahovic'in menajerinden açık olmasını istemiştim ama hiçbir şey söylemiyor, hiçbir bağlantımız yok.”

Vlahovic transferinde en istekli olan kulüplerden birisi Arsenal. İngiliz ekibi, kadrosunu golcü bir oyuncuyla güçlendirmeye çalışırken Sırp oyuncu için imkanlarını zorlayacak.

Topçular, 31 Ocak’a kadar oyuncuyla anlaşmayı planlıyor.

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