Manchester United’ın eski oyuncularından Mikael Silvestre, Cristiano Ronaldo’nun hayal kırıklığına uğradığını söylerken Portekizli yıldızın, vazgeçmediğini ve Old Trafford'da bir şeyler kazanma niyetinde olduğunu vurguluyor.

Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, 2021 yazında evine muhteşem bir dönüş yaptı, ancak şu anda Kırmızı Şeytanların formasını ne zamana kadar giyeceği tartışılıyor.

Ronaldo, United'ın Brentford'a karşı oynadığı son Premier Lig maçında Ralf Rangnick'in onu değiştirme kararını sorgularken oyundan çıktıktan sonra soğukkanlılığını kaybetti.

Tüm zamanların en iyi oyuncularından birisi olan Ronaldo hakkında, gelecekle ilgili birçok spekülasyon var.

Ronaldo, United'da mutlu mu?

Kendisinden ve çevresindekilerden en iyisinden başka bir şey talep etmeyen Portekizli yıldız, 2021-22 sezonunda düzenli aralıklarla United formasından uzak kalabiliyor. Ayrıca, takımın performansından dolayı mutlu değil.

Slingo Casino ile konuşan United’ın eski defans oyuncusu Silvestre, iyi tanıdığı Ronaldo’nun şu anda futboldan zevk alıp almadığı sorulduğunda, GOAL'a şunları söyledi:

"Kendi performansıyla ilgili biraz hüsrana uğrasa da her zaman daha fazla gol atmak ve daha fazla asist yapmak istiyor. United'ın hayal kırıklığına uğrayan her oyuncu, personel ve taraftar gibi…

“Bu normal. Kendisi ve takım arkadaşları için çok talepkar, bu yüzden mutsuz."

“İnsanların bunu anlaması gerekiyor. Tek istediği kupalar kazanmak. Bu yüzden şu anda Premier Lig'de iyi görünmüyor. Avrupa’da, United’ın bir şansı var. Bir gelişme olması gerekiyor, yoksa daha çok üzülecek.”

Ronaldo bu yaz ayrılabilir mi?

İngiliz futboluna ikinci kez dönen Ronaldo'nun seçenekleri üzerinde kafa yorduğuna dair öneriler var, ancak Silvestre forvetin kavgadan kaçacak biri olmadığında ısrar ediyor.

Fransız eski oyuncu, “O vazgeçen biri değil, asla kavgadan kaçmaz. Sporting'e gitmek için Madeira'dan erken ayrılmıştı ve ilk geldiğinde United ile çok şey başardı ve şimdi onun için kupasız bir sezon oluyor. Bu kadar kolay bırakacağını düşünmüyorum" dedi.

Silvestre, geçici patron Ralf Rangnick'in yerine gelecek yeni menajerle yaz transfer döneminde iyi hamlelerin yapılmasıyla Ronaldo'nun takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili şöyle konuştu:

"Takım zaten kaliteli. Tabii ki bazı oyuncular yaz aylarında gidecek. Kimi oyuncular ise şimdiden ayrılmak istiyor. Taze kan olacak, yeni bir yönetici takımın başına geçebilir. Ancak Ronaldo, iki yıllık imza attı. Yazın ayrılmasını beklemiyorum."

MLS, Ronaldo'nun geleceğinin bir parçasını oluşturacak mı?

Ronaldo'nun etrafında dedikodular yükselirken, Portekizli yıldız hakkında spekülasyonlar yapılıyor.

Amerika'ya transfer olması bir süredir tartışılıyor, ancak Silvestre yakın gelecekte böyle bir transferin olacağını düşünmüyor.

Ronaldo'nun hırsı hakkında ise şunları ekliyor: "Eğer bu formu korursa, herhangi bir ligde oynayabilir. Bence onun için şu anda MLS mümkün değil. O ilgilenmiyor çünkü en üst düzeyde, yani Avrupa'da rekabet etmek istiyor. Onun için çok erken.

“Daha sonra belki olabilir. Kendisine bakıyor ve oyunu değişiyor. Pres yapması pek kolay değil çünkü o 36 yaşında. Her şeye rağmen onu bu seviyelerde uzun süre izleyeceğiz."

Premier Lig’de yedinci sırada bulunan ancak Şampiyonlar Ligi grubunda ikinci sırada olan United, bu hafta West Ham United ile karşılaşacak.

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