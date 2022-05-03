1980'lerin sonunda çalıştırdığı Milan'ı Avrupa futbolunun zirvesine taşıyan Arrigo Sacchi, Liverpool'un başarıya ulaşmasında yüksek ritim ve yoğunluğun oyuncu kalitesine oranla daha büyük rol oynadığını söyledi.

Birkaç hafta önce Inter'i 1960'ların futbolunu oynamakla suçlayarak gündeme gelen Sacchi, bu hafta yayımlanan köşe yazısında Serie A'nın son şampiyonu hakkında yaptığı yoruma açıklık getirdi.

Inter'i Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Liverpool'u örnek gösteren Sacchi, bu kez de İngiliz ekibiyle ilgili tartışılacak bir yorumda bulundu.

Sacchi ne söyledi?

76 yaşındaki efsane, La Gazzetta dello Sport'taki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Belki kendimi yeterince iyi anlatamadım, belki de yanlış anlaşıldım."

"Inter, Serie A'da iyi futbol oynuyor, ama uluslararası düzeyde bu şekilde ancak 100 maçta bir galibiyet alabilirler. Pres yapmadan ve oyunu domine etmeden gidebileceğiniz yer çok sınırlı."

"Optimist bir futbol oynamamız lazım, ama sürekli topun peşinden koşmak zorunda kalan bir takım bunu yapamaz."

Liverpool'u Avrupa'da başarı getirecek futbol tarzının örneği olarak gösteren Sacchi, Jürgen Klopp'un takımında dünya çapında oyuncu bulunmadığını öne sürdü.

"Liverpool kadrosunda dünya çapında bir oyuncu yok. Yüksek bir ritim ve yoğunlukla oynuyorlar. Olay bundan ibaret. Salah İtalya'dayken iyiydi, ama dünya çapında bir oyuncu değildi."

Salah, Liverpool'da zirveye çıktı

2015-2017 yılları arasında İtalya'da Fiorentina ve Roma formaları giyen Mohamed Salah, Serie A'daki son sezonunda 31 maçta 15 gol ve 13 asistle oynamıştı.

2017'de Liverpool'a transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk sezonunda bireysel anlamda büyük bir çıkış gösterdi ve 52 maçta 42 gol, 16 asist üretti.

Liverpool'a geldiğinden bu yana hiçbir sezonda 20 golün altına düşmeyen Mısırlı yıldızın bu sezon ise 45 maçta 30 golü ve 14 asisti var.