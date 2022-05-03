Manchester City'nin yıldızı Riyad Mahrez, Twitter'da doğrulanmış statüsünü geri getirmesi için Elon Musk'a çağrıda bulundu.

Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformundaki mavi tikin kaldırıldığını görünce şaşkına uğradı.

Birçoğu City yıldızları ve sporcuları olan üç milyondan fazla takipçisi olmasına rağmen, 31 yaşındaki oyuncunun hesabı artık net olarak doğrulanamıyor.

City’nin oyuncusu, bu durum karşısında ne yapacağını tam olarak bilemeyince soluğu, sosyal medya platformu Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’a yazmakla aldı.

Yıldız futbolcu, Musk’tan yardım isterken mavi tikinin geri verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahrez, Elon Musk'a ne dedi?

Cezayirli oyuncu, sosyal medyada detaylarla uğraşmak istemeyince çözümü tepedeki isme yazmakta buldu.

Riyad Mahrez, Twitter’da paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşim, @ElonMusk bana mavi tikimi geri ver.”

Bro @elonmusk give me my blue tick back 😂😂😂 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 2, 2022

Mahrez için sırada ne var?

Şu andaki odak noktası sosyal medya hesabı olsa da Mahrez'in bu hafta çok önemli bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması var.

City, yarı final ikinci maçında çarşamba günü Real Madrid ile karşılaşmak için İspanya'ya gidecek.

Premier Lig ekibi, geçen hafta Manchester'da 4-3 kazanarak Santiago Bernabeu'daki rövanş maçı için küçük de olsa bir avantaj sağladı.

City’nin, Premier Lig’de Liverpool ile olan çekişmeli mücadelesi de devam ediyor.

Manchester ekibi, şampiyonluk mücadelesi verdiği Kırmızıların sadece 1 puan önünde ligin zirvesinde yer alıyor.

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