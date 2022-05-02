Lionel Messi'nin 500. golünde giydiği forması açık artırmada satıldı

Lionel Messi'nin futbol üzerindeki etkisi sonsuzdur.

Kariyerinin ve futbol tarihinin en ikonik anlarından biri, 2017'deki son dakika El Clasico galibiyetiydi.

Bu gol kariyerinin 500. golüydü ve Barcelona formasını çıkarıp Real Madrid taraftarlarına tutarak kutladı.

Messi'nin forması geçtiğimiz günlerde formanın sahibi olan ve Instagram'da şu başlığı yazan 'anishfutbol' tarafından oluşturulan bir sosyal medya müzayedesinde satışa çıktı.

"Bu benim koleksiyonuma geldi... O Messi'nin El Clasico'da 500. golünü atmasının ardından elinde tuttuğu O FORMA" diye yazdı.

"Kutsal Kâselerin en kutsalı."

Forma kaça satıldı?

Anlaşılır bir şekilde Arjantinli yıldızın formasına büyük talep vardı ve kısa sürede 450.000 dolara satıldı.

Maradona'nın forması da satılmıştı

Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı tartışmalı 'Tanrı'nın Eli' golünü attığı sırada giydiği Arjantin forması müzayedede satışa çıktı.

Sotheby's, Maradona'nın forması için müzayede düzenleyecek ve en az 4 milyon sterlin (5 milyon dolar) ve muhtemelen 6 milyon sterlin (8 milyon dolar) olması beklenen büyük bir fiyata gidecek.

İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge, formayı açık artırmaya gönderen adam. Söz konusu gol için istemeden topu Maradona'ya vurmuş ve ardından maçtan sonra formalarını değiştirmişti.

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