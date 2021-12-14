Ünlü sanatçı Fazıl Say: "Beethoven sağır olacağına Luiz Gustavo sakat kalsaydı”

Ünlü sanatçı Fazıl Say, Fenerbahçe’nin Gaziantep FK maçında aldığı yenilginin ardından hem Luiz Gustavo hem de Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu.

Zaman zaman Fenerbahçe ile ilgili çıkışlar yapan ve tepkileri sosyal medyada çok konuşulan Say, Ali Koç'un bir suçu olmadığını söylerken Luiz Gustavo'ya karşı o kadar da kibar değildi.

Ne söylendi?

Fazıl Say, twitter hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

“Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç’un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antep'te sahayı mı uzatsın genişletsin?

"Gustavo, neden oynadı hala anlamıyorum. Ve kızıyorum.

"Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…”

Ayrıca Fazıl Say, Crespo’nun maçtaki performansına da değindi:

"Bizim Crespo da eski Yusuf’u hatırlatıyor değil mi? Telefon kabinesinde 5 kişiyi 15 dakika çalıma dizen tarz. Bale hareketleri. Artistik görünüyor..

"3-2 yenik durum. Hiç iyi değil.

"Serdar da havaya girmiş artistik, topukla orta yapmalar filan… önce gol at!!”

Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç’un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antepte Sahayı mı uzatsın genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum . Ve kızıyorum. @Fenerbahce

Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı… — Fazıl Say (@fazilsaymusic) December 13, 2021

Fazıl Say, Gustavo’ya neden tepki gösterdi?

Sakatlıktan dönen Luiz Gustavo’nun performansı, sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştirildi.

Gaziantep FK’nin attığı ilk golde topu kaptıran isim olan Brezilyalı orta saha, üçüncü golden önce yaptığı pas hatasıyla da dikkat çekti.

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