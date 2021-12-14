Manchester United menajeri Ralf Rangnick Pogba hakkında konuştu: "United için kimse vazgeçilmez değildir"

Paul Pogba'nın Old Trafford'dan ayrılması gündemdeyken Manchester United, transfer pazarında orta saha arayışlarına başladı.

28 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesi önümüzdeki yaz transfer döneminde sona eriyor ve Pogba’nın, geleceği hakkında kararsız olduğu söyleniyor.

United’ın menajeri Rangnick ise kulüpteki kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünürken şimdiden orta saha adaylarını belirlemeye başladı.

Ne söylendi?

Daily Telegraph’ın haberine göre Ralf Rangnick, United'a iyi bir orta saha oyuncusu kazandırmak için çalışmalara başladı.

Pogba’nın ocak ayına kadar takımdan ayrı kalacağını belirten Alman menajer, Fransız oyuncu hakkında daha önce gazatecilere şu demeci vermişti:

“Oyuncular, United gibi büyük bir kulüpte kalmak istemeli ve herhangi bir oyuncunun burada kalması için ikna edilmesi gerekmiyor.

“Bir oyuncu orta veya uzun vadede Manchester United gibi bir kulüpte oynamak istemiyorsa, onun fikrini değiştirmeye çalışmam.

“Manchester United için kimse vazgeçilmez değildir.”

Pogba'nın bu sezonki performansı

2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Pogba, ilk dört Premier Lig maçında yedi asist yaptı, ancak daha sonraki maçlarda performansı gözle görülür bir şekilde düştü.

Pogba, Liverpool maçında oyuna girdikten sonra Naby Keita’ya yaptığı hareketi sonrasında kırmızı kart görmüş ve United maçı 5-0 kaybetmişti.

Maç sonunda, Fransız yıldızın United’daki en kötü dönemini geçirdiğinin altı çizilmişti.

2018’de Dünya Kupası’nı kaldıran Pogba’nın, Ralf Rangnick'in bu açıklamalarının ardından nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyor.

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