Arjantin'in yeni yıldızı Milan'a doğru

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Milan, 21 yaşındaki oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen ve eski günlerine dönebileceğinin sinyallerini veren Milan, transferde Güney Amerika pazarına yöneldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde İtalyan devinin River Plate forması giyen Julian Alvarez ile yakından ilgilendiği kaydedilirken, genç oyuncu Milan gözlemcilerinin izlediği maçta San Lorenzo'ya üç gol attı.

Attığı 10 golle takımını sırtlayan 21 yaşındaki oyuncu, uzun bir süre sağ kanatta oynamasına rağmen bu sezon santrfor pozisyonunda oynamaya başlamıştı. Milan'ın River Plate'in bonservisi için 25 milyon euro talep ettiği Alvarez için devre arasında Arjantin ekibinin kapısını çalması beklenirken, oyuncunun tek talibi Milan olmayacak.

Boyu dezavantaj olabilir

Sergilediği üst düzey performansla Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna da davet edilen Alvarez, ülkesi için daha önce U23 ve U20 milli takımı formalarını giymişti. River Plate'ten sonraki durağının Avrupa olmasına kesin gözüyle bakılan genç yıldızın 1.70 gibi kısa sayılabilecek boyuyla bu kıtada sergileyeceği performans da şimdiden merak konusu.

Futbola River Plate altyapısında başlayan Alvarez, şu ana dek kırmızı-beyazlı takım dışında bir takımın formasını giymedi. Sezon başında santrfor pozisyonunu Olivier Giroud ile güçlendiren Milan'da hem Fransız oyuncunun hem de Zlatan Ibrahimovic'in yaşının bir hayli ilerlemesi, İtalyan ekibini Alvarez'e yönelten en önemli neden olarak öne çıkıyor.

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