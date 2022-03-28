Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2022 Dünya Kupası'nın ardından milli takıma veda etmesi beklenen Lionel Messi'nin bu kararını masaya yatırdı. Arjantinli taraftarların hala bunu yapabiliyorken Messi'yi izlemenin tadını çıkartmaları gerektiğini belirten Scaloni, bu durumun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Scaloni pazar günü gerçekleştirdiği basın toplantısında Messi'nin Dünya Kupası'ndan sonra birçok şeyi yeniden düşüneceği yönündeki sözlerini değerlendirdi:

"Bir Dünya Kupası oynadıktan sonra herkes bir durum değerlendirmesi yapar. Oyuncuların aklından geçenleri bilmemiz mümkün değil ama her durumda Messi'nin varlığından zevk almamız gerekiyor.

"Geleceği düşünmeye gerek yok ve muhteşem olan şimdinin tadını çıkartalım. Messi'nin vedası kaçınılmaz bir son. Hayatın bir kuralı ve bir gün olacak.

"Dolayısıyla Dünya Kupası'ndan sonrasını şimdiden düşünmek bize bir şey kazandırmaz"

Di Maria hakkında

"Di Maria'nın milli takıma Dünya Kupası'ndan sonra veda edeceği yönündeki açıklamasını görmedim. Eğer ülkesindeki son maçıysa bunun hayal ettiği gibi olduğu çok açık. Bir gol ve bir asist yaparak oyundan çıktı. Tüm stattan alkış aldı ve onurlandırıldı.

"Dünya Kupası'nda olmak için çok çaba harcadı. Daha iyi bir son olamazdı"

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