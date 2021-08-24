Antonio Conte Premier Lig'e dönüyor

Inter'i şampiyonluğa taşıdıktan sonra görevi bırakan İtalyan teknik direktör, İngiliz takımının başına geçebilir.

Inter'i şampiyonluğa taşıyan Juventus'un kendi başlattığı dokuz sezonluk şampiyonluk serisini sonlandıran Antonio Conte uzun bir aranın ardından yeniden Premier Lig'e geri dönebilir. İngiliz basınına göre Inter'in mali sorunlarından dolayı şampiyonluk sonrası görevi bırakan Conte, lige kötü başlayan Arsenal'in markajı altında yer alıyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre sezona Mikel Arteta yönetiminde iki maçta da puan alamadan başlayan ve oynadığı futbolla taraftarlarını umutsuzluğa sürükleyen Arsenal, İspanyol çalıştırıcı ile yolları ayırması halinde bir numaralı hedef daha önce Londra'nın bir diğer takımı Chelsea ile şampiyonluk yaşayan Conte olacak.

Real Madrid ile anlaşamadı

Juventus ile üç Serie A şampiyonluğu yaşadıktan sonra önce İtalya Milli Takımı'nın ardından da Chelsea'nin başına geçen Conte, oynattığı üçlü savunmayla Avrupa'nın en başarılı teknik direktörlerinden biri olmuştu. Romelu Lukaku'nun sırtı dönük oyununu geliştiren ve Belçikalı yıldızla Inter'de zafere ulaşan Conte, şampiyonluk sonrası görevi bırakmıştı.

Inter'den ayrılmasının ardından Real Madrid ile görüşen ancak İspanyol deviyle anlaşamayan Conte, kendisini heyecanlandıracak bir projeyle karşılaşana dek çalışmayacağını söylemişti. Chelsea'de Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra FA Cup'ı da kazanan 52 yaşındaki deneyimli teknik direktörün bütün futbolculuk kariyeri İtalya'da geçmişti.

Daha fazla okuma