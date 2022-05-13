Antonio Conte, Lonra derbisinde Tottenham'ın Arsenal'i mağlup etmesinin ardından, Arsenal menajerinin hakem hakkındaki yorumlarına değinip Mikel Arteta'nın "takımına daha fazla odaklanması" gerektiğini söyledi.

Arsenal, Tottenham Hotspur Stadı'nda 3-0 kaybettikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileme fırsatını kaçırdı.

Harry Kane'nin iki, Son Heung-min'in bir golüyle Spurs üç puanı aldı. Ancak Arteta maç sonrası röportajında hakemin bazı kararlarından memnun görünmüyordu.

Conte, Arteta hakkında ne dedi?

Cedric Soares'in, yaptığı temas miktarı tartışmaya açık olmasına rağmen, Son'un ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından Kane, penaltı vuruşundan gol perdesiniskoru açtı.

Daha sonra Rob Holding, ilk yarının sonlarında ikinci sarı kartla oyunsan atıldı. Maçın ardından Sky Sports'a konuşan ve öfkeli görünen Arteta, hakem kararları ile ilgili soruyu yanıtlamayı, "Altı ay süreyle ceza alma" korkusuyla reddetti.

Conte ise basın toplantısında meslektaşını eleştirdi ve geçen hafta sonu Spurs'ün Liverpool ile 1-1 berabere kaldığı maçta cezasız kaldığını hissettiği faullerin sayısına atıfta bulundu.

Arteta'nın sözleri üzerine sorulan soruyu yanıtlayan İtalyan hoca, şunları söyledi:

"Çok şikâyet ediyor. Takımına daha fazla odaklanması gerekiyor.

"İşine daha fazla odaklanmalı. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor çünkü çok iyi. Sürekli birinin şikâyet ettiğini duymak o kadar iyi değil.

"Liverpool maçında Fabinho ve tüm fauller hakkında şikayet ettiğimi duyuyor musunuz? Hayır. İsterse tavsiyemi alabilir ama eğer istemezse umurumda değil."

Spurs'ün ilk dört şansı devam ediyor

Conte'nin ekibi Arsenal'i mağlup etmesine rağmen beşinci sırada kaldı. Bu galibiyetle aradaki puan farkını bire düşürdüler ve ligin bitmesine iki maç kaldı.

Spurs, Arteta'nın öğrencileri Newcastle deplasmanına gitmeden önce pazar günü Burnley'i mağlup ederse maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseleblr.

Tottenham daha sonra sezonu küme düşen Norwich City ile oynayarak tamamlayacak.

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