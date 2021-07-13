Anton Ferdinand: Irkçılık bitene kadar İngiltere'ye ev sahipliği hakkı verilmemeli!

Efsane oyuncu Rio Ferdinand'ın kardeşi Anton Ferdinand, İngiltere'deki ırkçılık probleminin çözümüne yönelik sürpriz bir öneride bulundu.

Bir dönem Süper Lig'de Bursaspor forması da giyen İngiliz futbolcu Anton Ferdinand, İngiliz futbolundaki ırkçı saldırılar sona erene dek İngiltere'ye hiçbir uluslararası futbol organizasyonunda ev sahipliği verilmemesi gerektiğini söyledi. Ferdinand, EURO 2020 finalinin ardından yapılan saldırıları kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Anton Ferdinand ne söyledi?

Final karşılaşmasında penaltı vuruşlarını değerlendiremeyen Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya yapılan eleştirilerin acımasız olduğunu belirten Ferdinand, bu davranışların bir sonucunun olması gerektiğini söyledi:

"İnsanlar yaptıklarının karşılığını görerek öğrenir. Ayrımcılıktan bahsederken bunun ne demek olduğunu anlamaya çalışmalı ve açık fikirli olmalısınız. Birçok insan ırkından dolayı istismara uğramanın ne demek olduğunu hiçbir zaman anlamayacak ancak anlamaya çalışmaları mümkün. Artık farklı bir nesil var. Çok kültürlü bir jenerasyon görüyoruz.

"Artık bu durumu dile getirenler sadece etnik azınlıklar değil. Eğitimsiz aptalların günümüz toplumuyla uyum sağlama zamanı geldi. Bunun yanlış olduğunu bilen ama bu konu hakkında konuşmak istemeyen insanların da konuşma zamanı geldi."

Bursa ve Antalya'da oynadı

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand'ın kardeşi olan Anton Ferdinand, 2012-2013 sezonunun devre arasında Bursaspor'a transfer olmuştu. Türkiye macerasını bir sonraki sezonda Antalyaspor formasıyla sürdüren Anton Ferdinand, Premier Lig kariyeri boyunca 217 karşılaşmada forma giymişti.

Daha fazla okuma