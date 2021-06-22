Anlaşma tamam: Beşiktaş, Sergen Yalçın ile devam ediyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen görüşmeden olumlu haber çıktı.

Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi sona erdi. Maaş ve yetki konusunda yönetimle anlaşamadığı iddia edilen Sergen Yalçın henüz yeni sözleşmeye imza atmazken yeni bir gelişme daha yaşandı.

A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticilerden Emre Kocadağ ile birlikte Sergen Yalçın ile bir kez daha bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından durum netleşti. Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü gelecek sezon da Sergen Yalçın yapacak.

Beşiktaş ile Sergen Yalçın neden anlaşamıyordu?

Geçtiğimiz sezon siyah - beyazlıları hem ligde hem de Türkiye Kupası'da şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'ın bu sezon daha iyi bir maaş beklentisi olduğu iddia ediliyordu.

Bir diğer konu ise transferde yetki... Sergen Yalçın transferlerde yetkili isim olmak istiyor. Ancak Beşiktaş yönetimi transferlerde tek yetkilinin yönetim kurulu olması konusunda diretiyor.

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