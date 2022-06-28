Başkent temsilcisi, İspanyol oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, kadrosuna tanınmış bir yıldız ismi kattı.

Başkent temsilcisi, daha önce Real Madrid ve PSG formalarını da giyen forvet ve kanat oyuncusu Jese Rodriguez'i renklerine bağladı.

Jese, Ankaragücü taraftarlarını perşembe günü Esenboğa Havalimanı'na davet etti.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada ne söylendi?

Sarı-lacivertli kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü.

"Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı."

Kulüp, aynı zamanda resmî Twitter hesabından da bir video paylaştı. Videonun sonunda Jese, "Ben geldim Ankaragücü! Haftaya perşembe günü hepinizi Esenboğa'ya bekliyorum" dedi.

🚨 RESMÎ: Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG'de de forma giyen Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 🟡 🔵pic.twitter.com/R68FF8gbUC — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 28, 2022

Jese Rodriguez'in kariyeri

İspanyol hücumcu, kariyerine Real Madrid altyapısında başladı. 2013'te A takıma yükselen Jese, 2016'da 25 milyon euro bonservis ücreti karşılığında PSG'ye transfer oldu.

Daha sonra sırayla Las Palmas, Stoke City, Real Betis ve Sporting CP'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2020'de serbest kaldı.

2021'de Las Palmas'ta oynayan Jese, daha sonra yine bonservisini eline aldı ve şimdi Ankaragücü formasını sırtına geçirmeye hazırlanıyor.