"Ancelotti beni Real Madrid'de görmek istiyor"

Norveçli yıldız Real Madrid için oynamanın kendisi için bir rüya olduğunu ve Ancelotti döneminde bunu gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Mikel Arteta yönetiminde daha büyük hedeflerin peşinden koşmak isteyen ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi almayı hedefleyen Arsenal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Martin Odegaard'ı gelecek sezon da takımda görmek istiyor.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre ise bu transfer kolay olmayacak.

Odegaard'ı kadroya katmak için Granit Xhaka'nın Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya transferinin tamamlanmasını bekleyen Arsenal, İsviçreli oyuncunun İtalyan ekibine transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte Real Madrid'in kapısını çalacak. Odegaard'ın Real Madrid'de oynamaya hayali ise bu transferi zora sokuyor.

Odegaard ne söyledi?

Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane ile bir türlü yıldızı barışmayan ancak Carlo Ancelotti'nin göreve gelmesiyle beraber yeniden Real Madrid'de süre alma hayali kuran 22 yaşındaki oyuncu, İspanyol devinde kalıcı olmak istiyor:

"Real Madrid'de oynamak her zaman bir rüyaydı. Altı yıldan uzun bir süredir Real Madrid oyuncusuyum ve her zaman oynamak istedim. Bunu hiçbir zaman gizlemedim. Ancelotti ile de bizzat görüştüm ve beni Real Madrid'de görmek istediğini açık bir şekilde belirtti."

Beklenen seviyeye çıkamadı

2014'te henüz 16 yaşındayken transfer olduğu Real Madrid'de futbol dünyasının geleceğine damga vurması beklenen ancak bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Odegaard, geçtiğimiz sezon devre arasında Arsenal'e kiralanmıştı. Lındra ekibinde 14 Premier Lig maçına çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bir gol ve iki asistle oynamıştı.

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