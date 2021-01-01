Almanya Milli Takımı Hansi Flick'e emanet

Joachim Löw'den boşalan koltuğun sahibi Löw'ün eski yardımcısı oldu.

Joachim Löw'ün Euro 2020'nin ardından görevini bırakacağını açıklamasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Almanya Milli Takımı, bir süredir görüştüğü Hansi Flick ile anlaşmaya vardı.

Barcelona'nın da gündeminde olan 56 yaşındaki deneyimli teknik direktör milli takımla dört senelik sözleşme imzaladı.

Daha önce Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılmak istediğini açıklayan ve Alman futbolunun en başarılı kulübündeki görevini Julian Nagelsmann'a devreden Flick, milli takımdaki görevine 1 Temmuz'da başlayacak. 2006'dan 2014'e dek milli takımda Löw'ün yardımcılığını yapan Flick, Dünya Kupası mutluluğu da yaşamıştı.

2014 Dünya Kupası'nda yaşanan zaferin ardından üç yıl boyunca Almanya Futbol Federasyonu'nda sportif direktörlük görevini yürüten Flick, 2017'de federasyon bünyesinden ayrılmıştı.

Niko Kovac'ın yardımcısı olarak adım attığı Bayern'de Hırvat çalıştırıcının ayrılmasıyla kontrolü ele alan Flick, takıma Şampiyonlar Ligi'ni kazandırmıştı.

Hansi Flick ne söyledi?

Kariyerindeki bu yeni adım için heyecanını gizlemeyen Flick, milli takımı çalıştırmak için sabırsızlandığını söyledi.

"Her şey şaşırtıcı derecede hızlı gelişti. Milli Takımın teknik direktörü olacağım için çok mutluyum. Bayern Münih'teki iki yıl oyuncuların olağanüstü tavrı sayesinde harika geçti.

"Sabırsızlanıyorum çünkü özellikle çok kaliteli genç oyunculara sahibiz. Sadece milli takımla sınırlı kalmayıp, altyapılara da yardımcı olmak istiyorum ancak şu an önemli olan Eylül ayında olacaklar değil.

"Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var ve Joachim Löw ile ekibine sonsuz başarılar diliyorum. Löw milli takım kariyerini büyük bir sonla tamamlamayı fazlasıyla hak etti."

Daha fazla okuma