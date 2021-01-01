CANLI | Son dakika transfer haberleri: Lucien Favre, Crystal Palace'ı kabul etmedi

Jack Grealish 🔁 Manchester City
2021-06-25T06:19:25Z
The Sun'ın haberine göre; Jack Grealish bu yaz Manchester City'e transfer olacak.
Aston Villa da 166 milyon euro'luk transfere yeşil ışık yakıyor.
Getty
Favre, Premier Lig'e gitmiyor mu?
2021-06-24T21:29:26Z
Fenerbahçe ile de adı anılan Lucien Favre'nin Premier Lig temsilcilerinden Crystal Palace ile anlaşmaya çok yakın olduğu dile getirilmişti. Ancak Ed Aarons'ın haberine göre İsviçreki teknik adam, Crystal Palace'tan gelen 3 yıllık sözleşme teklifine imza atmamaya karar verdi.
Getty
Hakimi, PSG yolunda
2021-06-24T21:22:43Z
Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, Achraf Hakimi transferinde sona yaklaştı. Fransız devinin 70 milyon euro karşılığında Inter'le anlaşmaya varması bekleniyor. Hakimi'nin adı Chelsea ile de ciddi şekilde anılıyordu.
getty/goal
Mourinho, Merih Demiral'ı istiyor
2021-06-24T21:20:28Z
Di Marzio'nun haberine göre Roma'nın yeni teknik direktörü Mourinho, Merih Demiral'ı takımında görmek istiyor. Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği Smalling'in satılması gündemdeyken, Juventus tarafının ise milli oyuncu için 40 milyon euro istediği belirtildi.
Getty Images
Arsenal, Ben White için devrede
2021-06-24T17:19:12Z
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Arsenal, Brighton forması giyen Ben White'ı kadrosuna katmak istiyor. Goal'ün haberine göre, Southgate'in de Euro 2020 kadrosunda yer verdiği White için Arsenal'in 50 milyon pound gibi bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor.
Getty Images
James Rodriguez 👉 Milan
2021-06-24T05:36:58Z
CalcioMercato'nun haberine göre Milan, Hakan Çalhanoğlu’nun yerine James Rodriguez'i kadrosuna katacak. 👀 pic.twitter.com/rO0qrmHcmL— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 23, 2021
PSG 🔁 Sergio Ramos
2021-06-24T05:35:49Z
🚨 Goal’ün aldığı bilgiye göre PSG, Real Madrid ile sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olan Sergio Ramos ile temas kurdu. pic.twitter.com/ilLJU9D5Ir— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 23, 2021