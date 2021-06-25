Jordan Henderson, Jürgen Klopp'un Whatsapp mesajını açıkladı

Jordan Henderson, Almanya ile eşleşmelerinin ardından Jürgen Klopp ile aralarında geçen diyaloğu açıkladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda İngiltere ile Almanya eşleşti.

İngiliz ekibinin tecrübeli yıldızı Jordan Henderson eşleşmeyle ilgili düşüncelerini aktardı.

Jordan Henderson neler söyledi?

Başarılı oyuncu 2-2 tamamlanan Almanya - Macaristan karşılaşmasının ardından Jürgen Klopp'un kendisine gülen surat emojisi gönderdiğini açıkladı.

"Almanya - Macaristan karşılaşması tamamlanır tamamlanmaz Jürgen Klopp, bana gülen surat emojisi yolladı. Muhteşem bir karizması var. Tarafsız insanlar bile ona hayran.

"Premier Lig de İngiliz futbolunda önemli bir rol oynadı.

"Almanya karşısında korkmadan oynayacağız. Genç takımız ve bu bizim işimize yarayabilir. Çıkıp maçın keyfini yaşayacağız. Almanya'ya saygı duyuyoruz.

"Hâlâ en iyi futbolculara sahipler. Bizim için zor bir maç olacak. Toni Kroos gibi, zaman ve alan verirseniz size sorun çıkaracak oyuncuları var."

İngiltere - Almanya maçı ne zaman?

Euro 2020 son 16 turunda oynanacak olan İngiltere - Almanya karşılaşması 29 Haziran saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İki takım resmi karşılaşmalarda en son 2010 Dünya Kupası son 16 turunda karşılaşmış, mücadeleyi Almanya 4-1 kazanmıştı.