Alkmaar'dan Ajax, Feyenoord ve PSV’ye transfer ambargosu

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Alkmaar, Ajax, Feyenoord ve PSV’ye oyuncu satışı yapmama kararı aldı.

Alkmaar sportif direktörü Max Huiberts, ülkenin önde gelen üç kulübü Ajax, Feyenoord ve PSV’ye oyuncu satmayacaklarını açıklamıştı. Teknik direktör Pascal Jansen de benzer bir demeçle karara destek verdi.

Bu iki isme göre kariyerinde bir üst basamağa çıkmayı hedefleyen Alkmaar oyuncuları yurtdışında bir takıma transfer olmalı.

ESPN’e konuşan Jansen, en iyi oyuncularını ligde mücadele ettikleri rakiplere satmak istemediklerini söyledi.

“İlk dörtte yer almak istiyoruz ve bunu en iyi oyuncularımızı rakip takımlara satarak başaramayız.”

"Öncelikli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. İyi gidersek daha fazlasını da düşünebiliriz."

Geçen sezon Hollanda’da ligi üçüncü sırada tamamlayan Alkmaar, 2008/09 sezonunda efsane teknik adam Louis van Gaal yönetiminde yaşadığı şampiyonluktan bu yana zirveye hasret.

Hangi oyuncuların transferi konuşuluyor?

Alkmaar forması giyen Owen Wijndal’in Ajax’a transferi bir süredir gündemdeydi.

Alkmaar altyapısından yetişen Wijndal, 2019/20 sezonunda ligde 24 maçta 7 asist yaparak dikkat çekti. Geçen sezon ise Eredivisie’de 34 maçta forma giydi ve 6 asist yaptı.

Hollanda’nın Euro 2020 kadrosunda da yer alan 21 yaşındaki sol bek, gruptaki Ukrayna ve Avusturya maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Koopmeiners, Premier Lig'in radarında

Adı transfer söylentilerinde yer alan bir diğer isim de Teun Koopmeiners. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Eredivisie'de 114 maçta 35 gol ve 12 asistle oynadı.

Koopmeiners'in Arsenal'ın listesinde yer aldığı öne sürülmüştü. Matteo Guendouzi'yi Marsilya'ya kiralayan Londra ekibinin bir diğer orta saha oyuncusu Granit Xhaka ile yollarını ayırması ihtimaller dahilinde.

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