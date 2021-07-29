Alexandru Cicaldau, Galatasaray - St. Johnstone maçında oynayabilecek mi?

Rumen futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yok.

PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edemeyen Galatasaray, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, yeni transfer Alexandru Cicaldau'dan faydalanamayacak.

Alexandru Cicaldau neden oynayamayacak?

Romanya'nın Universitatea Craiova takımından 6.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Rumen orta saha, eski takımıyla UEFA Konferans Ligi'nde bir maça çıktığı için, Avrupa Ligi karşılaşmalarında yer alamayacak.

24 yaşındaki futbolcu, Craiova'nın 22 Temmuz'da deplasmada KF Laci takımıyla oynadığı ve 1-0 kaybettiği mücadelede ilk 11'de forma giymişti.

Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman?

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

İlk maç 5 Ağustos'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Rövanş mücadelesinde ise iki takım, İskoçya'da McDiarmid Park'ta kozlarını paylaşacak.

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