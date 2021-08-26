"Alex Ferguson 'kaç içki içtin?' diye sorardı, ben ona yalan söylerdim"

Neredeyse 12 sezon Sir Alex Ferguson yönetiminde forma giyen Roy Keane, Kırmızı Şeytanlar'ın efsane menajerine bir itirafta bulundu.

Eski Manchester United yıldızı Roy Keane, o dönem menajeri olan Alex Ferguson'ı "içki içme" konusunda kandırdığını söylüyor.

7 Premier Lig şampiyonluğu, 4 FA Cup zaferi ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası sahibi Roy Keane, Alex Ferguson yönetiminde Manchester United'ın 12 sezon formasını giydi.

1997-2005 yılları arasında Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanlığını üstlenen Keane, Manchester günlerinde ara sıra dışarı çıkarak rahatladıklarını ancak maçların sorumluluğunu asla unutmadıklarını anlatıyor.

Roy Keane ne söyledi?

Sky Bet'in The Overlap programında eski takım arkadaşı Gary Neville ile birlikte yer alan Keane, Ferguson ile yaşadığı anısını şu şekilde anlattı:

"Alex Ferguson beni defalarca, "Manchester'da dışardaydın ve sabah 2:30'da taksiye bindin" diyerek kenara çekerdi, ben de "Evet dışardaydım ama sözleşmemizdeki 48 saat kuralını ihlal etmiyorum." derdim."

"Onunla tartışırdım ve sonra bana "kaç içki içtin?" diye sorardı. Ona yalan söylerdim: "belki 10 ya da 11 şişe" derdim, o da "10 ya da 11 şişe mi?!" diye yanıt verirdi. Keşke ona hep olduğu gibi gerçeği söyleseydim!"

"Dışarı çıkmanın suçluluğuyla bir sonraki sabah hep saatinde orada olurdum."

"Cumartesi gecesi dışarıda olduğumuz için kazansak iyi olur, ya menajer başımızın belada olduğunu öğrenirse?" diye düşünürdüm.

"Yaşadığımız hayatta kendimizi kanıtlamak için maçları ve kupaları kazanmamız gerekiyordu."

"Şimdi Altrincham'da Salı veya Çarşamba günü gece 1'de içen bir futbolcu görsem kötü düşünürüm ama bunu hepimiz yapıyorduk."

Roy Keane: Dışarı çıkıp içebildiğim kadar içmem gerektiğini düşünürdüm

1993-94 Manchester United'daki ilk sezonunda 22 yaşında olan Keane, o dönem kulüpte sabah dört veya beşe kadar dışarıda olmaya izin verildiğini söylüyor.

Neville, "A takıma çıktığımda oyuncular her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri dışarı çıkarlardı." diyor.

Keane ise Neville'e yanıt olarak: "21-22 yaşlarındayken bu benim Manchester United'daki rahatlama yöntemimdi." diyor.

"Bunun hakkında menajerle birkaç kez tartıştım.

Dışarı çıkıp içebildiğim kadar içmem gerektiğini düşünürdüm ardından Perşembe sabahı her şeyi tersine çevirip hazırlanmaya başlardım. Hayatım buydu."

Daha fazlası