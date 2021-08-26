Bayern Münih bomba yüzünden mahsur kaldı

Almanya Kupası maçından dönen Bayern Münih, yakınlardaki bomba imhası nedeniyle uçağa binemedi.

Dün Almanya Kupası’nda Bremer SV ile karşılaşan Bayern Münih, rakibini 12-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek üst tura yükselmişti.

Münih’e dönmek için Bremen Havaalanı’na gelen Bayern kafilesi beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Spox’un ve Goal’ün edindiği bilgilere göre; Havaalanı yakınlarında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba tespit edildi.

Bomba imha çalışmaları nedeniyle havaalanı çevresindeki geniş bir bölge güvenlik çemberi içine alındı ve tüm uçuşlar iptal edildi.

Bomba tesadüfen keşfedildi

Bayern’i taşıyacak uçağın TSİ 13.30 sularında havalanması gerekiyordu. Bayern kafilesi bu haber karşısında otele döndü ve uçuşların güvenli bir şekilde yapılabileceği anı beklemeye başladı. Yaşanan aksaklığa rağmen Bayern Münih’in Bremen’den Perşembe günü ayrılması bekleniyor.

Bild’in haberine göre; 500 kilogram ağırlığındaki Amerikan yapımı bomba, Çarşamba günü bölgedeki keşif çalışması sırasında farkedildi. Uzman ekipler, öğle saatlerinden bu yana bombanın imhası için çalışma yapıyor.

Bu Bayern’in kısa süre içinde havaalanında yaşadığı ikinci aksaklık. Şubat ayında Hertha Berlin deplasmanı sonrasında Katar’daki Dünya Kulüpler Şampiyonası’na hareket etmek siteyen takım, uçuş izni verilmediği için yedi saat Berlin Havaalanı’nda beklemişti.

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