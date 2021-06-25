Futbolda VAR teknolojisi nasıl çalışıyor? VAR hakemleri maçları nereden izliyor?

Futbolda hakem tartışmalarını bitirecek dense de yeni tartışmaları beraberinde getiren VAR hakkında merak edilenler...

Dünyanın en çok sevilen ve en çok takip edilen sporu olan futbolda yıllar boyu değişmeyen en önemli nokta hakem hataları.

Kimi zaman bir maçın galibi, kimin zaman ise bir sezonun şampiyonu bazen bir hakemin iki dudağı arasındaki düdükle belli oluyor. Mağlup olan takımların sorumluluğu ilk bıraktığı yer de yine hakemler oluyor.

2018 yılında, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Video Asistan Hakem yani VAR teknolojisini oyun kurallarına ekledi.

Bu kurallarda VAR, açık ve bariz hatalar ile gözden kaçan ciddi olayların düzeltilmesi için devreye gireceği yazılı. Kısacası var, minimal müdahale ve maksimum verim mantığıyla çalışacak.

VAR hangi durumdalarda devreye girer

1- Gol/Gol Değil

2- Penaltı/Penaltı Değil

3- Direkt Kırmızı Kart

4- Yanlış Oyuncuya Sarı Kart Ya Da Kırmızı Kart

VAR ekibi, sahadaki her hakemin, bu dört kategoriye giren kararlarını otomatik olarak kontrol eder. Kontroller sonucu herhangi bir hata tespit edilmezse VAR ekibi durumu hakeme bildirir. Buna 'sessiz kontrol' denir.

VAR'ın bariz bir hatayı belirlediği senaryolarda ise üç madde göze çarpıyor;

- VAR'ın uyarısı üzerine karar bozuldu.

- Sahada inceleme önerildi.

- Hakem VAR'ın uyarısını görmezden geldi.

Ofsayt kararlarında ya da faulün ceza sahası içinde olup olmadığı gibi durumlar VAR ekibi tarafından hakeme inceleme önerilmeden tespit edilebilir.

Her durumda, nihai karar orta hakeme aittir ve VAR'ın tavsiyesine uymamayı tercih etme hakkına sahiptir.

VAR hakemleri maçları nereden izliyor?

Süper Lig'de VAR hakemleri karşılaşmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerinde özel dizayn edilmiş odalarda takip ediyor.

Buradaki görevli hakemler karşılaşmada bir ihlal tespit etmeleri halinde hakeme kulak yoluyla haber veriyorlar.

Euro 2020'de ise VAR hakemleri karşılaşmaları UEFA'nın genel merkezinde kurulan özel bir yerden takip ediyorlar. Başka liglerde ise stadyumdan ya da stadyum çevresine getirilmiş, özel dizayn bir aracın içerisinden de izledikleri oluyor.