Al Sadd'ın Xavi'den sonraki teknik direktörü Javi Gracia oldu

Teknik direktörü Xavi'yi Barcelona'ya yolcu eden Katar'ın Al Sadd takımının yeni teknik direktörü bir başka İspanyol çalıştırıcı Javi Gracia oldu.

51 yaşındaki deneyimli teknik direktör yerel saatle 11.00'de yeni takımına resmi imzayı attı.

Futbolcuk yıllarında Athletic Bilbao, Lleida, Valladolid, Real Sociedad, Villarreal ve Cordoba'da oynayan Garcia, teknik direktörlüğe Villarreal altyapısında başlamıştı. Bir dönem Yunan ekibi Olimpiakos'u da çalıştıran deneyimli teknik direktör Almeira, Osasuna, Malaga, Rubin Kazan, Watford ve Valencia'da da görev yapmıştı.

🎥 | Highlights from the presentation of Javi Gracia as the new coach of #AlSadd #WelcomeJavipic.twitter.com/f8bwzmSqGR — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) December 8, 2021

Kadroda tanıdık isimler var

Katar Yıldızlar Ligi'nde en yakın rakibi Al Duhail SC'nin üç puan önünde ilk sırada yer alan Al Sadd, Gracia yönetimindeki ilk lig maçını 22 Aralık'ta sahasında Al Khor ile oynayacak.

Geride kalan dokuz hafta sonunda sekiz galibiyet ve bir beraberlikle yoluna yenilgisiz devam eden Katar ekibi, kadrosunda önemli isimleri bulunduruyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Andre Ayew ile İspanyol yıldız Santi Cazorla'nın yanı sıra Beşiktaş ve Gaziantepspor formalarıyla Süper Lig'de iz bırakaran Rodrigo Tabata'yı da kadrosunda bulunduran Al Sadd'ın en golcü oyuncusu ise 11 golle Cezayirli santrfor Baghdad Bounedjah.

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