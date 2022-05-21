Dünya futboluna kazandırdığı çok sayıda yıldız oyuncuyla dikkat çeken Ajax'ın altyapısından yetişen Türk oyuncu Samet Bulut, Türkiye'de sergilediği performansla 3. Lig'e damgasını vurdu. Ajax'ta 39 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Donny van de Beek, Vaclav Cerny, Anwar El Ghazi ve Jairo Riedewald gibi isimlerle birlikte top koşturan Samet, Alanya Kestelspor formasıyla ligin en etkili isimlerinden biri oldu.

Ajax'ın U19 takımıyla birlikte UEFA Gençlik Ligi'nde de boy gösteren ve Hollanda ekibinin U18 ile U19 takımlarında çıktığı 18 karşılaşmada kaydettiği 11 golle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki santrfor PEC Zwolle altyapısına geçmiş ve bu takımda A takıma kadar yükselerek, Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivisie'de de boy göstermişti.

Eredivisie'ye damga vurması bekleniyordu

Konya Anadolu Selçukspor formasıyla adım attığı Türk futbolunda 1922 Konyaspor ve Sultanbeyli Belediye formaları giyen Samet, bu sezon Alanya Kestelspor'un en golcü oyuncusu olmayı başardı. 35 maçta 12 gol atan 1.88 boyundaki santrfor, buna rağmen takımının ligi play off hattının bir puan gerisinde altıncı sırada tamamlamasına engel olamadı.

Ajax altyapısında forma giydiği dönemde altyapı antrenörleri tarafından Eredivisie'deki en iyi forvet olması beklenen ancak o dönem yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Samet sakatlıkların izlerini üzerinden atmış gibi görünürken, bu sezonki çıkışını sürdürüp sürdüremeyeceği de şimdiden merakla bekleniyor.

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