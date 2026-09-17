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Premier Lig
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
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Yardımcı olanlar:

AFC Bournemouth - Liverpool Premier League maç önü değerlendirmesi

Premier Lig
AFC Bournemouth
Liverpool
D. Szoboszlai
Rayan

Premier League'de Bournemouth ile Liverpool maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri, form durumu ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Premier Lig - Hafta 5
Vitality Stadium

Bournemouth ile Liverpool arasındaki maç, 20 Eylül 2026'da TSİ 11.00'de ve GMT ile 12.00'de başlayacak.

Bournemouth - Liverpool: Premier League ön izlemesi

Andoni Iraola, pazar günü eski kulübü Bournemouth ile karşılaşmak üzere Liverpool'u Güney Sahili'ne götürüyor.

Bournemouth fırsatları gole çevirmekte zorlanıyor

Yeni teknik direktör Marco Rose yönetimindeki Bournemouth, bu sezon Premier League'deki dört maçın tamamında öne geçmesine rağmen hiçbirini kazanamadı. Son üç maçında Brentford, Newcastle ve Everton ile berabere kaldı. Marcus Tavernier, takımın şu ana kadarki altı golünün üçünü attı; forvet Evanilson ise Premier League'de yaratılan büyük fırsatlar sıralamasında ikinci durumda. 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Rayan, bu sezon henüz gol ya da asist üretememiş olsa da performansları onun dünya futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olduğunu gösteriyor.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Liverpool maçlara kötü başlıyor

Liverpool, bu sezon çıktığı dört maçın üçünü berabere tamamladı; Newcastle ve Nottingham Forest karşısında iki maçta da iki kez geriye düşmesine rağmen puan çıkardı. Ligde şu ana kadarki tek galibiyeti Ipswich deplasmanında aldığı 2-0'lık sonuçtu ve son maçında Anfield'da Fulham ile 0-0 berabere kaldı. İç sahada ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i, EFL Cup'ta da Spurs'ü yakın dönemde mağlup etti. Ancak Bournemouth'a yaptıkları son deplasmana dair iyi anıları olmayacak.

FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLGetty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

  • Bu iki takım arasında oynanan son 10 maçta toplam 40 gol atıldı.
  • Bournemouth, geçen sezon bu eşleşmenin karşılığını 3-2 kazandı.

Muhtemel 11'ler

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Takım haberleri ve kadrolar

AFC Bournemouth vs Liverpool Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • M. Rose

Bournemouth teknik direktörü Marco Rose, bu maçta birçok oyuncusundan yararlanamayacak. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic ve Tyler Adams'ın tamamı sakat listesinde yer alıyor ve bu durum Rose'un seçim yapabileceği kadroyu daraltıyor. Ev sahibi ekipte şu anda kayıtlı herhangi bir ceza bulunmuyor.

Liverpool da maça sakatlık sorunlarıyla çıkıyor. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa ve Vitezslav Jaros, Andoni Iraola'nın kadrosunda forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Deplasman ekibinde herhangi bir ceza durumu yok ve muhtemel ilk 11'lere ilişkin güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Form durumu

BOU

BOU - Form

MCI
K2-1
EVE
B1-1
NEW
B2-2
LIN
K4-0
BRE
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
LIV

LIV - Form

NFO
B2-2
IPS
K0-2
ATM
K2-1
FUL
B0-0
TOT
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Bournemouth, son beş resmi maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Premier League'de Brentford ile 2-2 berabere kalan takım, sezonun erken bölümünde Newcastle United ile de 2-2 berabere kalmıştı. Bournemouth, bu süreçte Carabao Cup'ta Lincoln City'yi 4-0 yenerek tek galibiyetini aldı. Söz konusu beş maçta sekiz gol atan ve yedi gol yiyen Bournemouth'ta, öne geçtiği skorları koruyamamak tekrar eden bir tema oldu.

Liverpool ise son beş resmi maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve yenilgi almadı. Takımın son sonucu, Premier League'de Fulham ile oynadığı 0-0'lık beraberlik oldu. Bunun öncesinde Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti ve ligde Ipswich Town deplasmanında 2-0 kazandı. Liverpool bu beş maçlık süreçte altı gol atıp dört gol yedi, ancak son iki karşılaşmasında toplam yalnızca iki gol çıktı.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

AFC BournemouthÇizimLiverpool
1
0
4
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
MS
5Attığı Gol15
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu iki takım arasındaki son maç, 24 Ocak 2026'da Premier League'de Vitality Stadium'da oynandı ve Bournemouth, Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Son beş karşılaşmada Liverpool üç kez kazanırken, Bournemouth bir galibiyet aldı ve bir maç da Ağustos 2025'te Anfield'da Liverpool'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Liverpool bu beş karşılaşmada 13 gol atarken, Bournemouth yedi gol kaydetti.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
440082+612
K
K
K
K
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
K
B
B
K
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
B
B
K
K
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
K
B
K
K
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
B
K
K
K
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
B
B
B
K
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
B
K
B
B
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
B
B
B
K
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
K
K
K
K
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
K
B
B
K
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
K
B
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
41127704
K
B
K
K
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
B
B
B
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
K
K
K
K
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
B
B
K
K
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
B
K
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
K
B
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

Premier League'deki güncel puan durumunda AFC Bournemouth 15. sırada yer alırken, Liverpool 7. basamakta bulunuyor.

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