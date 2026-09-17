Premier Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Bournemouth ile Liverpool arasındaki maç, 20 Eylül 2026'da TSİ 11.00'de ve GMT ile 12.00'de başlayacak.

Bournemouth - Liverpool: Premier League ön izlemesi

Andoni Iraola, pazar günü eski kulübü Bournemouth ile karşılaşmak üzere Liverpool'u Güney Sahili'ne götürüyor.

Bournemouth fırsatları gole çevirmekte zorlanıyor

Yeni teknik direktör Marco Rose yönetimindeki Bournemouth, bu sezon Premier League'deki dört maçın tamamında öne geçmesine rağmen hiçbirini kazanamadı. Son üç maçında Brentford, Newcastle ve Everton ile berabere kaldı. Marcus Tavernier, takımın şu ana kadarki altı golünün üçünü attı; forvet Evanilson ise Premier League'de yaratılan büyük fırsatlar sıralamasında ikinci durumda. 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Rayan, bu sezon henüz gol ya da asist üretememiş olsa da performansları onun dünya futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olduğunu gösteriyor.

Getty Images

Liverpool maçlara kötü başlıyor

Liverpool, bu sezon çıktığı dört maçın üçünü berabere tamamladı; Newcastle ve Nottingham Forest karşısında iki maçta da iki kez geriye düşmesine rağmen puan çıkardı. Ligde şu ana kadarki tek galibiyeti Ipswich deplasmanında aldığı 2-0'lık sonuçtu ve son maçında Anfield'da Fulham ile 0-0 berabere kaldı. İç sahada ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i, EFL Cup'ta da Spurs'ü yakın dönemde mağlup etti. Ancak Bournemouth'a yaptıkları son deplasmana dair iyi anıları olmayacak.

Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

Bu iki takım arasında oynanan son 10 maçta toplam 40 gol atıldı.

Bournemouth, geçen sezon bu eşleşmenin karşılığını 3-2 kazandı.

Muhtemel 11'ler

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Takım haberleri ve kadrolar

Bournemouth teknik direktörü Marco Rose, bu maçta birçok oyuncusundan yararlanamayacak. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic ve Tyler Adams'ın tamamı sakat listesinde yer alıyor ve bu durum Rose'un seçim yapabileceği kadroyu daraltıyor. Ev sahibi ekipte şu anda kayıtlı herhangi bir ceza bulunmuyor.

Liverpool da maça sakatlık sorunlarıyla çıkıyor. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa ve Vitezslav Jaros, Andoni Iraola'nın kadrosunda forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Deplasman ekibinde herhangi bir ceza durumu yok ve muhtemel ilk 11'lere ilişkin güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Form durumu

Bournemouth, son beş resmi maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Premier League'de Brentford ile 2-2 berabere kalan takım, sezonun erken bölümünde Newcastle United ile de 2-2 berabere kalmıştı. Bournemouth, bu süreçte Carabao Cup'ta Lincoln City'yi 4-0 yenerek tek galibiyetini aldı. Söz konusu beş maçta sekiz gol atan ve yedi gol yiyen Bournemouth'ta, öne geçtiği skorları koruyamamak tekrar eden bir tema oldu.

Liverpool ise son beş resmi maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve yenilgi almadı. Takımın son sonucu, Premier League'de Fulham ile oynadığı 0-0'lık beraberlik oldu. Bunun öncesinde Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti ve ligde Ipswich Town deplasmanında 2-0 kazandı. Liverpool bu beş maçlık süreçte altı gol atıp dört gol yedi, ancak son iki karşılaşmasında toplam yalnızca iki gol çıktı.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son maç, 24 Ocak 2026'da Premier League'de Vitality Stadium'da oynandı ve Bournemouth, Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Son beş karşılaşmada Liverpool üç kez kazanırken, Bournemouth bir galibiyet aldı ve bir maç da Ağustos 2025'te Anfield'da Liverpool'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Liverpool bu beş karşılaşmada 13 gol atarken, Bournemouth yedi gol kaydetti.

Puan durumu

Premier League'deki güncel puan durumunda AFC Bournemouth 15. sırada yer alırken, Liverpool 7. basamakta bulunuyor.