Adem Ljajic'e İtalya'dan talip var

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic'e İtalya Serie A'dan teklif geldi.

Beşiktaş yeni sezonda kadroda düşünmediği Adem Ljajic’i elden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sırp orta saha şu ana kadar gelen teklifleri kulüpten ayrılmak istemediğini belirterek geri çevirmişti. Beşiktaş yönetimi de buna karşılık olarak Ljajic’i kadro dışı bıraktı.

Sampdoria istiyor

Sky Sport’un haberine göre Serie A ekiplerinden Sampdoria, Ljajic’i kadrosuna katmak için Beşiktaş ile temasa geçti. İtalyan kulübü Ljajic’in temsilcileriyle de görüşmelerini sürdürüyor.

Sampdoria teknik direktörü Roberto D'Aversa, tercih ettiği 4-2-3-1 dizilişinde Ljajic’in orta sahadaki esnekliğinden faydalanmak istiyor.

4-2-3-1, geçen sezon Sergen Yalçın’ın da Beşiktaş’ta zaman zaman kullandığı bir dizilişti. Sergen Yalçın, takımı bu dizilişle sahaya sürdüğü maçlarda Ljajic’e genellikle forvet arkasında görev vermişti.

Serie A'nın gediklisi

Transfer gerçekleşirse Ljajic sekiz yıl forma giydiği Serie A’ya geri dönmüş olacak. 2010’da Partizan’dan Fiorentina’ya transfer olan Ljajic, İtalya’da Inter, Roma ve Torino formaları da giydi.

Beşiktaş’a 2018’de Torino’dan kiralık olarak gelen Ljajic, harika bir performans sergilemiş ve siyah beyazlı kulüp sezon sonunda oyuncunun bonservisini almıştı. Ancak Ljajic, Beşiktaş’ta geçirdiği üç sezonda hep aşağı doğru giden bir performans grafiği çizdi.

Geçen sezon disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süreliğine kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra yeniden kadroya dahil olmuştu.

Beşiktaş’tan yıllık 3,7 milyon euro kazanan Ljajic’in sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.

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