Alt liglerde oynamasına rağmen fiziksel özellikleri nedeniyle İngiliz futbolunun en kült isimlerinden biri olan Adebayo Akinfenwa, kısa bir süre sonra noktalayacağı kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Kendisine duyulan saygının saha dışında, saha içine nispeten daha fazla olduğunu belirten Akinfenwa, Guardian ile yaptığı röportajda bu durumun kafa karıştırıcı olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

"FIFA'nın video oyunlarını oynayan oyuncuların en çok hangi karakterle oynamak istediklerine dair yapılan ankette en çok oy alan iki oyuncudan biri bendim ve diğeri de Messi'ydi. Onu geçmiştim. Birey olarak kendiniz olabilmek sahip olabileceğimiz en büyük güç.

"Bazı insanlar vücudumun bir güreşçi gibi göründüğünü düşünebilir ama bu benim için önemli değil çünkü en güçlü şeyin zihnimiz olduğunun bilinmesini istiyorum.

"Kendimize inanırsak her şeyi başarabiliriz. İnsanların herhangi bir konu hakkında söyledikleri, söyledikleri her şeyin her zaman doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bana futbol oynamak için çok kilolu olduğum söylenmişti ama oynadım. 22 yıldır bu oyunun bir parçasıyım. Kimsenin onayına ihtiyacım yok.

"Kariyerim bittiğinde geriye dönüp bakacağım ve iyi ki bunları diyenleri dinlemediğimi düşüneceğim"

Bu sezon İngiltere 1. Ligi'nde mücadele eden Wycombe Wanderers'in formasını giyen 40 yaşındaki İngiliz oyuncu tüm kulvarlarda 39 maça çıkarken, altı gol attı. Kariyerinin en iyi dönemini 2017-2018 sezonunda geçiren Akinfenwa, 2. Lig'de oynadığı bu dönemde 46 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yapmış ve takımının bir üst lige çıkmasında başrolü oynamıştı.

