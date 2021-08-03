Adana Demirspor'a 50 milyon euro'luk stoper!

Süper Lig'de transferin en dikkat çekici takımı olan Adana Demirspor dünyaca ünlü bir yıldızla daha anlaşma zemini arıyor.

Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen ve bu doğrultuda Mario Balotelli ile Younes Belhanda gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, önemli bir yıldızı daha kadrosuna katmaya yakın.

Daha önce David Luiz ile görüşen ancak anlaşamayan Samet Aybaba'nın takımı, Arsenal'den ayrılan bir başka stoperle imza aşamasına geldi.

🔵 Adana Demirspor



🇩🇪 Shkodran Mustafi



🗣️ Raşit Altun: "Sayın Murat Sancak, Mustafi'yi İstanbul'a getirmiş. Başkan görüşmeye aldığı futbolcuyu bırakmaz, Belhanda ve Balotelli'yle de görüştü ve işi bitirdi. Adana Demirspor'un Mustafi gibi bir stopere ihtiyacı var." #Transfer pic.twitter.com/CgPOWCjK8r — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 3, 2021

beIN Sports'tan Raşit Altun'un aktardığı bilgiye göre Alman stoper Shkodran Mustafi ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştiren ve anlaşma zemini arayan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, deneyimli oyuncuyu takıma kazandırmak için yaptığı çalışmaları sürdürürken, 29 yaşındaki oyuncu da bu teklife sıcak bakıyor.

Dünya Kupası'nı kazanan kadrodaydı

Beş sezon formasını giydiği Arsenal ile 142'si ilk 11'de olmak üzere 151 maça çıkan Mustafi daha önce Everton, Sampdoria, Valencia ve Schalke 04 formaları da giymişti. 2014 Dünya Kupası'nı da kazanan Almanya Milli Takımı'nda da yer alan yıldız oyuncu, Arsenal'e 2016 yazında 41 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

İngiliz ekibinin Mikel Arteta yönetiminde geçirdiği geçtiğimi sezonunda fazla forma şansı bulamayan Mustafi, devre arasında Bundesliga takımlarından Schalke 04 tarafından kiralanmış ancak takımının Bundesliga'da tutunmasını sağlayamamıştı.

Kariyeri boyunca 49 milyon euro'dan fazla bonservis ödenen yıldız oyuncunun adı geçtiğimiz aylarda zaman zaman Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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