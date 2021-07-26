Transfer dönemine damga vuran Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi de kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfer dönemindeki hareketliliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kadrosuna Jonas Svensson, Younes Belhanda ve Mario Balotelli gibi önemli isimleri katan mavi-lacivertliler, Schalke ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Benjamin Stambouli'yi de transfer ettiğini açıkladı.

Orta saha orijinli bir oyuncu olan Stambouli, özellikle kariyerinin son dönemlerinde stoper pozisyonunda da görev yapmıştı.

Adana Demirspor, Stambouli'yi açıkladı

Stambouli tansferini sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor, tecrübeli oyuncuyla iki yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

"Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain’in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin #Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır."

Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain’in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin #Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/ouh5aOcqe9 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 26, 2021

Stambouli'nin kariyeri

Kariyerine Fransa temsilcisi Montpellier'de başlayan ve 2011-12 sezonunda şampiyonluğa ulaşan kadronun bir parçası olan Stambouli, 2015 yılında Tottenham'a transfer olmuştu.

Premier Lig'de geçirdiği bir senenin ardından Paris Saint-Germain'in yolunu tutan tecrübeli oyuncu, burada da bir Ligue 1 şampiyonluğu ve bir Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

2016-17 sezonun başında ise Bundesliga temsilcisi Schalke 04'e transfer olan oyuncu, Alman ekibinin formasını beş sezon boyunca terletmişti.

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