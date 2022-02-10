Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet
Süper Lig'in renkli takımlarından Adana Demirspor, ilgi çekmeye devam ediyor.
Mario Balotelli gibi bir yıldıza ve dünyaca ünlü Vincenzo Montella gibi teknik direktöre sahip olan Adana temsilcisi, ligde üst sıralara oynuyor.
Mavi Şimşekler'in heyecan verici oyunu, ünlü komedyen Ata Demirer'in de dikkatini çekti. Demirer'in Adana Demirspor ile ilgili yaptığı paylaşıma kulüpten yanıt gecikmedi.
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Ata Demirer ne söyledi?
Ünlü komedyen, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor, net" yorumunu yaptı.
Bunu üzerine kulüp, resmî Twitter hesabından Ata Demirer'in paylaşımını alıntılayarak Demirer'i Adana'ya davet etti.
"En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle."
Adana Demirspor'u ne bekliyor?
Süper Lig'de 40 puanla üçüncü sırada yer alan Mavi Şimşekler, perşembe günü Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a konuk olduktan sonra, ligde 14 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.
Adana temsilcisi, 20 Şubat'ta ise Gaziantep FK deplasmanında üç puan arayacak.
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