Sükseli transferlerle dikkat çekmeye devam eden Adana Demirspor, dünyaca ünlü bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Mavi Şimşekler'in, Tottenham Hotspur'dan Dele Alli'yi transfer etmek üzere olduğu fakat bu transferin son anda gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İngiliz oyuncu ile yaşanan transfer sürecini anlattı.

Ne söylendi?

Kişisel Instagram hesabında yayı yapan Sancak, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dele Alli için Tottenham’la anlaşmıştık. Bize kiralık vereceklerdi. Hatta ağabeyi Türkiye’ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti.

"Fakat tam o sırada Frank Lampard, Everton'ın yeni hocası olunca bizim iş bozuldu.

Sancak, bununla birlikte Porto'nun eski yıldızı Hulk'u da transfer etmek için uğraştıklarını fakat Atletico Mineiro'nun, teklifi kabul etmediğini söyledi.

Adana Demirspor'un devre arası transferleri

Süper Lig'in yeni takımı, ocak ayında dört futbolcuyu kadrosuna kattı.

Lille'den, orta saha oyuncusu Mustafa Kapı'yı transfer eden Mavi Şimşekler, Konyaspor'un sol beki Alper Uludağ'ı da transfer etti.

Karagümrük'ün ofansif orta sahası Erhun Öztümer ile de sözleşme imzalayan Adana ekibi, Bursaspor'dan da sağ bek İsmail Çokçalış'ı ücretsiz zolarak renklerine bağladı.

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