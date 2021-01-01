Adana Demir'e Mario Balotelli transferinde dev rakip

İtalyan golcüyü kadrosuna katmak isteyen Adana Demir'in bu hayali Shakhtar Donetsk'in de devreye girmesiyle zora girdi.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un transfer gündeminde yer alan Mario Balotelli'nin 2020-2021 sezonunda formasını giydiği Monza'dan ayrılması bekleniyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre birçok takımdan teklif alan Balotelli, Adana Demir için zor bir alternatif.

Yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle geride bıraktığımız sezonda Serie B'de yer alan Monza'da fazla forma şansı bulamayan ve forma giydiği 14 karşılaşmada altı gol atan 30 yaşındaki oyuncuyla hem İtalya'dan hem de İtalya dışından birçok takım yakın bir ilgi gösteriyor. Sözleşmesi biten Balotelli ise teklifleri değerlendiriyor.

Shaktar Donetsk'in listesinde

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Serie C'den Serie B'ye bu sezon yükselen Como, Balotelli hayali kuran takımlar arasında şansı en düşük takım olarak görünürken, Shakhtar Donetsk'in başına geçen İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi de Balotelli'yi kendisiyle birlikte Ukrayna'ya götürmenin hesaplarını yapıyor.

Inter altyapısından yetiştikten sonra Manchester City'ye transfer olan ancak İngiliz ekibindeki disiplinsiz davranışları sonrasında Milan formasıyla yeniden Serie A'ya dönen Balotelli, bir dönem Liverpool'da da oynamıştı.

Üst düzey olarak nitelendirilebilecek son dönemini 2017-2018 sezonunda Nice formasıyla yaşayan Balotelli, Fransız ekibi için çıktığı 38 maçta 26 gol kaydetmişti.

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