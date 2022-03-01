Türk iş adamı Acun Ilıcalı tarafından satın alınan İngiliz takımı Hull City'nin başkan yardımcısı Tan Kesler Hull Live'a yaptığı açıklamada gelecek sezon Premier Lig'e yükselecek bir takım kuracaklarını söyledi.

Hedeflerinin önümüzdeki sezon ligi ilk altı sıra içerisinde bitirmek olacağını belirten Kesler bu doğrultudaki transfer çalışmalarının şimdiden başladığını belirtti.

Uluslararası gözlemciler ve danışmanlar aracılığıyla takımı daha iyi bir noktaya taşıyacak oyuncular için temaslara başladıklarını belirten Kesler güçlü bir takım kurmak istediklerini belirtti.

Altı haftalık galibiyet hasretini bu hafta sonunda dindiren Hull City'i üç takımın veda edeceği ligde düşme hattının 14 puan üzerinde yer alıyor.

Ligde kıyasıya rekabet var

Devre arasında Fenerbahçe'den Allahyar'ı transfer eden İngiliz takımının örümcek sezon özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapması bekleniyor.

Championship'te geride kalan 35 maç sonunda 37 puan toplayan Hull City, Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasının ardından teknik direktörlüğe Shota Arveladze getirilmişti.

Portekizli teknik direktör Marco Silva'nın çalıştırdığı Fulham'ın en yakın rakibinin dokuz puan önünde ilk sırada yer aldığı ligde Bournemouth, Huddersfield, Blackburn, Middlesbrough, Sheffield United ve QPR gibi çok sayıda köklü takım önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edebilme adına kıyasıya bir rekabet veriyor.

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