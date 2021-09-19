A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi

A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu Stefan Kuntz devraldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminin başladığını resmen açıkladı.

Euro 2020'de alınan kötü sonuçlar ve Katar 2022 elemelerindeki olumsuz performansın ardından milli takımda Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.

Dünya Kupası'na gidebilmek için Türkiye'yi kritik bir 4 maç beklerken takımın başına Stefan Kuntz getirildi.

TFF ne söyledi?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.

İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir.

Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Stefan Kuntz'un imza töreni ne zaman?

TFF, Stefan Kuntz için 20 Eylül Pazartesi günü saat 15:00'te, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleyeceklerini belirtti.

Almanya Futbol Federasyonu ne söyledi?

Almanya Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk-Alman futbolu arasındaki dostluğa vurgu yapılmıştı:

"U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Sözleşmenin olası serbest bırakılması, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir."

Stefan Kuntz hangi takımları çalıştırdı?

Teknik direktörlüğe 1999'da Borussia Neunkirchen'in başında başlayan Stefan Kuntz ardından Karlsruhe, LR Ahlen gibi takımları çalıştırdı.

TuS Koblenz ve Bochum'da sportif müdürlük yapan Alman çalıştırıcı şu anda Almanya U21 takımının antrenörü.

Türkiye'yi ne bekliyor?

Türkiye, Dünya Kupası elemeleri kapsamında 4 maç oynayacak.

8 Ekim'de Norveç ile oynayacak Milliler, 11 Kasım'da Letonya ile karşılaşacak.

13 Kasım'da Cebelitarık'a konuk olacak ay-yıldızlı ekip, 16 Kasım'da Karadağ'ın misafiri.

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