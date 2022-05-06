Türkiye'de futbol maçlarında bu zamana kadar yüzlerce, hatta binlerce olay yaşandı. Özellikle tribün jargonunda 'sabahlama dönemi' olarak adlandırılan ve 93 yılında son bulan agresif dönemde, karşılaşmaların öncelerinde ciddi olaylar çıkıyor ve birçok adli vaka meydana geliyordu.

90'lı yılların ortalarından itibaren ise sular duruldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tribün liderlerinin birbirlerine verdiği sözlerin ardından olayların sayısı iyice azalmıştı.

Tabii bu, Türkiye'de holiganizmin sona erdiği anlamına gelmiyordu. Zira belli başlı stadyumlarda, eskisi kadar olmasa da olaylar meydana geliyordu.

Fakat kimse, 2000'li yıllarda bir Süper Lig karşılaşmasının, saha dışındaki ciddi olaylar nedeniyle iptal edileceğini düşünmezdi.

Ta ki 7 Mayıs 2011'e kadar...

2010-11 sezonunun 32. haftasında Bursa Atatürk Stadı'nda oynanması gereken Bursaspor - Beşiktaş maçı, Bursasporlu taraftarlar ile emniyet güçleri arasında çıkan şiddetli kavga nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 11 sene önce tam da bugün iptal edildi.

O gün Bursa'da, olaylar bir türlü önlenemedi.

AA

Beşiktaşlı taraftarları, misafir tribünün yakınlarında bekleyen binlerce Bursasporlu taraftara polisin müdahalesi gecikmedi.

Biber gazı, jop ve hatta iddialara göre portakal gazının bile kullanıldığı olaylar yatışmayınca maç iptal edildi ve şehir dışındaki bir otelde konaklayan Beşiktaş takımı, İstanbul'a geri döndü.

Uzun yıllar sonra Bursa'ya gelmekte olan Beşiktaşlı taraftarları da şehrin İstanbul yolundaki ilçesi olan Orhangazi'de polis durdurdu. Taraftarlar daha sonra Beşiktaş takımı ile birlikte İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.

Maçın iptal edilmesiyle birlikte TFF, Bursaspor'u hükmen 3-0 mağlup saydı.

Cezayı alan sadece Bursaspor olmadı elbette. O akşam Bursa'da polis, birçok kapıyı çaldı.

Bursaspor'un o dönemdeki yönetim kurulu üyesi Avukat Öztürk Yazıcı'nın GOAL Türkiye'ye verdiği bilgiye göre, olayların ardından 100'ün üzerinde taraftar gözaltına alındı. 64 taraftar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Halkın bir kısmını bir kısmına karşı silahlandırarak öldürmeye tahrik, halk arasında korku ve panik oluşturarak tehdit etmek" suçlarından haklarında 2 yıldan 30 yıla kadar değişen cezalarla hapisleri istenen taraftarlar, temmuz ayında beraat etti.

Peki bu olayların çıkmasının sebepleri neydi? Bu kavga, nereden başladı ve şiddeti neden arttı?

GOAL Türkiye, inceliyor.

Beşiktaş ile Bursasporlu taraftarlar, yazının başında bahsedildiği sabahlama dönemlerinin sona erdiği yıllarda daha fazla karşı karşıya gelmeye başladı.

Hemen hemen her maçta birbirlerine zarar vermekten çekinmeyen iki ateşli taraftar grubu, 1993-94 sezonunda İnönü'deki maçta yine olaylara karıştı.

0-0 biten maçın ardından Dolmabahçe'de çıkan olaylarda üç Beşiktaşlı taraftar, bıçaklanarak yaralandı. 105 Bursaspor taraftarı ise gözaltına alındı.

Benzer olaylar, daha hafif olmak üzere ilerleyen yıllarda da yaşandı.

Mesela, 2003-2004 sezonunun ikinci haftasında İnönü'de oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maç öncesinde ise Bursasporlu taraftarların otobüslerinin taşlanması, ana haberlere konu olmuştu.

Kırılma noktası: 2003-2004 sezonu

Hâlihazırda zaten iki takım taraftarı arasında bir gerginlik varken, 2003-2004 sezonunda Bursaspor'un küme düşmesi ve yeşil-beyazlı taraftarların, ligin son iki maçında Akçaabat Sebatspor ve Çaykur Rizespor'a yenildiği için bu durumdan Beşiktaş'ı sorumlu tutması, sonraki yıllarda yaşanacak olayların habercisi gibiydi.

O sezondan sonra Bursa'da oynanan her maçta istiklal marşından sonra Beşiktaş aleyhine küfürlü sloganlar atıldı. Bir noktadan sonra Beşiktaş tribünleri de bu sloganlara yanıt vermeye başladı.

AA

Bursaspor 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e geri döndü ve 2006-2007 sezonunda Beşiktaş ile oynanacak maçlarda neler olacağı merak ediliyordu.

İlk maç İnönü'deydi ve Valilik kararı ile Bursasporlu taraftarlar stada alınmadı. Rövanşta da aynı şekilde Beşiktaş taraftarları yoktu.

Bir sonraki sezonda da aynı karar alındı. Beşiktaş'ın, Bursa'da Matias Delgado'nun golüyle 1-0 kazandığı maçta Beşiktaşlı taraftarlar yer almadı.

Sezonun ikinci yarısındaki maçta ise durum çok karışıktı.

Beşiktaş, cezası nedeniyle Bursaspor maçını Adana'da oynadı. Bursa'daki maça Beşiktaş taraftarları alınmadığı için, Adana'daki karşılaşmaya da Bursasporluların girmesi yasaktı.

Fakat dakikalar 16'yı gösterdiğinde, kale arkasında bir hareketlenme oldu. Yayıncı kuruluşun o dönemki spikeri, Bursasporlu taraftarların ortaya çıktığını ve olayların meydana geldiğini anlatıyordu.

Gerçekten de 36 Bursaspor taraftarı, sivil bir şekilde maça sızarak 16. dakikada Bursaspor lehine slogan atıp Beşiktaşlı taraftarlara saldırmıştı.

Olaylarda birkaç Beşiktaş taraftarı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Maçı ise Beşiktaş 3-0 kazandı.

AA

Bu seyirci yasakları, uzun bir süre devam ettikten sonra 2010-2011 sezonunda son buldu.

Bursasporlu taraftarlar, İnönü'de oynanan karşılaşmaya alındı ve stadyum etrafında büyük olaylar çıktı.

Olaylarda dört Bursaspor taraftarı bıçaklanarak yaralandı. Yüzüne bir bira şişesi isabet eden Beşiktaş taraftarı da hastaneye kaldırıldı.

İşler artık durdurulamaz bir boyut almıştı ve sezonun ikinci yarısında Bursa'da oynanacak olan maç için herkes yasak beklerken, Beşiktaşlı taraftarların Bursa'ya gitmesine onay çıktı.

Söz konusu mücadele, yazının başında detaylı olarak anlatılan olayların ardından iptal edildi.

Daha sonra yine deplasman yasakları başladı.

AA

2016-17 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan maç öncesi bu yasak tekrardan kaldırıldı. Bursasporlu taraftarlar, yeniden Dolmabahçe'deydi ve bu kez korkulan olmadı.

Ancak maalesef ki maçın ardından daha da üzücü olay yaşandı.

Bombalı terör saldırısı nedeniyle 47 emniyet mensubu şehit oldu, futbol unutuldu.

Bu acı olay, ironik şekilde iki takım taraftarlarının yakınlaşmasına neden oldu. Olaydan günler sonra Bursasporlu taraftarların bir kısmı, Beşiktaş taraftarları ile buluştu ve basın açıklaması yapılarak bu husumetin sona erdiği duyuruldu.

AA

Fakat, ilk maçta Bursasporlu taraftarların, Beşiktaş tribününden pankart aldığı esnada çekilen görüntüler ortaya çıkınca işler yine karıştı.

Maçtan bir süre sonra Bursa'da pankart taşıyan 18 yaşından küçük bir taraftar, bir Beşiktaşlı tarafından saldırıya uğradı ve Beşiktaşlı taraftarlar, pankartı aldı.

Olay kısa sürede yayıldı ve Bursa'daki maç öncesinde ortam yine fazlasıyla gerildi.

Ardından, Beşiktaş tribünlerinin önemli isimleri araya girerek, pankartı alan taraftarları buldu ve pankartı Bursa'ya getirip, Bursa tribünlerinin önemli isimleriyle görüştü.

Sezonun ikinci yarısında Bursa'daki maçta, terör saldırısının etkileri hâlâ derinde hissediliyordu.

Gerçekten de ufak tefek olaylar dışında herhangi bir sorun yaşanmadı.

Sezonun sonlarına doğru, bu kez maç olmamasına rağmen iki takım taraftarları yine karşılaştı.

Sivasspor maçına giden Bursasporlu taraftarlar ile İstanbul'a maça gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Bozuyük'te dinlenme tesislerinde karşı karşıya geldi.

Bursasporlu taraftarlar, otobüsüten inip dinlenme tesisine giren Beşiktaşlı taraftarlara saldırdı ve bu olay da ana haberlere konu oldu.

O sezonun sonunda Bursaspor küme düştü ve o günden bu yana iki takım hiç karşılaşmadı.

Şimdilerde Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veriyor. Beşiktaş ise yeni sezon için şampiyonluk planları yapıyor.

Beşiktaş ile Bursaspor bir daha ne zaman karşı karşıya gelir bilinmez.

Bununla birlikte, Türkiye'de tribünlerin her geçen sene agresifliğini yitirdiğini ve eski halinden eser kalmadığını da söylemek gerek. Bunda ağırlaşan yasaların da etkisi var.

Fakat bu iki takım taraftarları karşı karşıya geldiğinde, kimse hiçbir şeyin sözünü veremez.

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