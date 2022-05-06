West Ham ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı ilginç bir ana sahne oldu.

Tur için iki gole ihtiyacı olan İngiliz ekibinin menajeri Moyes, zaman geçirmeye çalıştığını düşündüğü Frankfurtlu top toplayıcıya tepki gösterdi.

Kendisine doğru gelen topu sert bir şekilde top toplayıcı çocuğa geri gönderen Moyes maçın geri kalanını soyunma odasından izlemek zorunda kaldı.

Moyes ne söyledi?

Maçın ardından BT Sport'a konuşan Moyes olayı şu sözlerle anlattı:

"Topu ona geri gönderdiğim için özür diliyorum."

"Topu bana çok yavaş attı."

Moyes basın toplantısında ise bu konuya şöyle değindi:

"Kısa kalan top tam ayağıma oturdu, ama bu olay için özür diliyorum."

"Top ona gelmedi, sanırım kafasının üstünden geçti. Topu bana atmak yerine uzağa bırakmayı tercih etti. Söylediğim gibi özür diliyorum, ama orada önemli bir maçı kazanmaya çalışıyorduk."

Moyes takımının turnuva genelindeki performansını ise şu şekilde değerlendirdi:

"Şu anda bu noktaya gelmenin gururundan çok hayal kırıklığı hissediyorum. Frankfurt'tan daha iyi takımlara karşı oynadık. Dürüst olmak gerekirse eşleşmeyi Londra Stadı'nda ilk 30 saniyede yediğimiz golle kaybettik. O andan beri gerideydik."

Moyes ile top toplayıcı arasında yaşananlar

Nå viste svenske Viasat bilder. Moyes er nære å dryle ballen på volley hardt i bakhodet på et barn. For en regelrett skam og absolutt ingenting annet. https://t.co/v8d8Sf7T3Y pic.twitter.com/lxul4bQh0V — Per-Jarle Heggelund (@heggelund7) May 5, 2022

Rice üzüntüsünü gizleyemedi

West Ham'ın orta sahadaki yıldızı Declan Rice maçın ardından BT Sport'a açıklamalarda bulundu.

"Üzgünüz. Çok üzgünüz. Takım halinde buraya kadar gelmiştik. Çok derin bir kadromuz yok, haftada iki maç yapıyoruz, toplamda 50 maçı geçtik."

"10 kişiyle böyle mücadele ettiğimiz için gururluyum. Birçok takım bu durumda üç dört gol yerdi. Bir kişi eksik oynamamıza rağmen ileri çıkmaya çalışmamız West Ham'ın karakterini gösteriyor. Son ana kadar savaşıyoruz. Üzgünüm, ama herkesle gurur duyuyorum."