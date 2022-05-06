Roma'dan 6-1'lik Bodo deplasmanına giden 166 taraftara final jesti

Roma kulübü Feyenoord'la oynayacakları Konferans Ligi finali öncesinde sadık destekçilerini ödüllendirecek bir girişimde bulundu.

Yarı finalde Leicester City ile karşılaşan Roma, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Tammy Abraham'ın golüyle kazanarak adını finale yazdırmıştı.

11. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Abraham bu sezon Konferans Ligi'nde dokuzuncu, toplamda ise 25. golünü attı. Kalan bölümde skoru koruyan Roma, Tiran biletini cebine koydu.

Resmi açıklama geldi

Roma'nın sitesinde final biletleriyle ilgili yapılan duyuruda, Bodo/Glimt deplasmanında takımını yalnız bırakmayan 166 taraftara özel bir parantez açıldı.

Roma, Ekim ayında Norveç temsilcisine karşı oynadığı Konferans Ligi grup mücadelesinde 6-1'lik skorla hezimete uğramıştı.

Kulüp, bu maçı Aspmyra Stadı'nda izleyen 166 Roma taraftarına final biletleri için öncelik tanınanacağını açıkladı.

Roma'ya kaç bilet ayrıldı?

2021/22 Konferans Ligi finaline Arnavutluk'un Tiran şehrindeki 21,690 kapasiteli Kombetare Arena ev sahipliği yapacak.

UEFA, finale yükselen iki takıma da beş bin bilet ayırdı. Geri kalan biletler ise UEFA'nın sitesinden tüm futbolseverlere açık bir şekilde satışa sunulacak.

Roma kulübü kendisine ayrılan beş bin bilet için kombine sahipleri arasında çekiliş düzenleneceğini ve kazanan taraftarlara biletlerini alabilmeleri için özel bir kod gönderileceğini duyurdu.