30 yaşında futbola veda etti: Futbola olan sevgimi kaybettim

PSV Eindhoven'ın orta sahası Davy Pröpper ilginç bir kararla erken yaşta emekliliğini ilan etti.

Aldığı kararı kulübün internet sitesinden duyuran 30 yaşındaki oyuncu, futbola sevgisini kaybettiğini belirterek özellikle yurt dışında oynadığı süreçte bu hisse kapıldığını söyledi.

2017 yazında Brighton'a transfer olan Pröpper, dört sezonun ardından PSV'ye geri dönmüştü.

Davy Pröpper ne söyledi?

Davy Pröpper kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada pandemi sürecinin kendisini etkilediğini söyledi:

"Yurt dışında oynadığım dönemde futbol sevgimi yavaş yavaş kaybettiğimi fark ettim. Gereken disiplini son derece zor buldum. Pandemi dönemi de bana iyi gelmedi."

"Bu yaz beni buraya getirdiği için kulübüme minnettarım. Hollanda'ya geri döndüğümde futboldaki eğlencenin benim açımdan geri döneceğini umuyordum. Ne yazık ki futbol ikliminde kendimi rahat hissetmediğim için bu gerçekleşmedi. Artık istemiyorum, bu yüzden işim bitti"

"Tam olarak ne istediğimi, tutkularımın ve ilgi alanlarımın ne olduğunu bulacağım. Futbolu özleyecek miyim? Hepimiz göreceğiz. Artık aileme vakit ayıracak zamana sahibim"

Davy Pröpper hangi takımlarda oynadı?

Futbola Vitesse altyapısında başlayan Pröpper, 2015 yazında PSV Eindhoven'a transfer oldu.

Burada geçirdiği iki sezonun ardından Pröpper'ın yeni durağı İngiltere oldu ve Hollandalı futbolcu 2017 yazında 13 milyon euro'ya Brighton'a transfer oldu.

İngiltere'de dört sezon geçiren Pröpper bu sürecin sonunda sezon başında PSV'ye geri döndü.

Bu sezon PSV formasını 16 maçta giyen ve 1 gol kaydeden Pröpper sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Galatasaray'a karşı iki maçta da görev yapmıştı.

30 yaşındaki merkez orta saha bugüne kadar ülkesi adına da 17 maça çıktı ve Hollanda formasıyla 3 gole imza attı.

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