Romelu Lukaku, Chelsea kadrosuna geri döndü ancak kendini affettirmesi gerekiyor

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, İtalyan medyasına verdiği tartışmalı röportajın ardından Romelu Lukaku'nun kadroya geri döndüğünü doğruladı.

Geçtiğimiz günelerde röportajı Sky Sport Italia'da yayınlanan Romelu Lukaku'nun Inter'den ayrılmak istemediği ve Chelsea'de kendisinden istenen rolle hayal kırıklığına uğradığı sözleri oldukça tartışma yarattı.

Belçikalı yıldızın röportajından kulübün haberdar olmadığı öğrenildi ve oyuncu Liverpool ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada kadro dışı bırakıldı.

Ancak Lukaku, Tottenham ile oynanacak Lig Kupası mücadelesinde Chelsea kadrosuna geri dönüyor.

Thomas Tuchel ne söyledi?

Romelu Lukaku hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Thomas Tuchel, Belçikalı oyuncunun 'yarattığı ortamı temizleme sorumluluğunu hissettiğini' söyledi: “Her şeyden önce olaya sakince yaklaştık. Özür diledi ve bugün antrenmana katılmak için takıma geri döndü. Önemli olan şey bunun kasıtlı olmadığını anlamaktı."

"Takıma karşı en ufak kötü bir davranışı olmadı. Olanların farkında ve yarattığı ortamı temizleme sorumluluğunu hissediyor. Lukaku oyuncumuz olduğu için mutluyuz ve onu koruyacağız. "

"Lukaku çok kararlı. Gol atıyor ve belirleyici bir isim. Duygusal bir insan, inandığını söylemekten geri durmaz. Sadece onu suçlayıp olumsuz tarafını görmemeliyiz. İstemediğimiz bir olaydı ama takıma olan bağlılığında hiç şüphe yok.”

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Romelu Lukaku, Chelsea için yokluğu hissedilecek bir isim. Bu sezon toplamda yedi gol kaydetti ancak Thomas Tuchel onun daha iyi iş çıkarması için çare arıyor.

Chelsea'nin 9 numaradan verim alamamasından bahseden Tuchel şu ifadeleri kullandı:

"Bence oyuncular ellerinden geleni yapıyorlar. Romelu'nun problemi pozisyonuyla ilgili değil, o bir forvet, dokuz numara ve hepsi bu. Konu yeni bir takıma uyum sağlamakla ilgili ve bir de koronavirüs durumu var. Lukaku ile tamamen normal bir süreçteyiz."