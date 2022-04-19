2022 Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

Türkiye'nin ikinci büyük futbol organizasyonu olan Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon da sona doğru yaklaşılıyor.

Kupanın finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı ise sık sık sorulan sorular arasında.

GOAL Türkiye ile bu soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman?

Bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın erken elendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Bu karşılaşma, Türkiye Kupası'nın 60. final maçı olacak.

2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali nerede oynanacak?

26 Mayıs Perşembe günkü final mücadelesi İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Geçen sezon Beşiktaş, İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan final maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup edip kupaya uzanmıştı.