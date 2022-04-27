2022 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda bu sezon da sona doğru yaklaşılıyor. Yarı final karşılaşmaları başladı ve final için heyecan giderek artıyor.

Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?

GOAL Türkiye ile bir göz atalım.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanacaktı. Ancak Rusya - Ukrayna krizi nedeniyle final, Fransa'ya alındı.

Buna göre 2022 Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022'de Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'te oynanacak.

2022 finali, organizasyonun Şampiyonlar Ligi adını almasından bu yana 30. final mücadelesi olacak.

Finale hangi takımlar yükselebilir?

26 Nisan salı akşamı Manchester City, evinde Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. 27 Nisan'da ise Liverpool, turun ilk ayağında Villarreal'i konuk edecek.

Liverpool - Villarreal maçının rövanşı 3 Mayıs'ta, City - Real maçının rövanşı ise 4 Mayıs'ta oynanacak.

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