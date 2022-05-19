Carlo Ancelotti, Gareth Bale’ın cuma günü Santiago Bernabeu'da kulüple son maçına çıktığında Real Madrid kariyerine hak ettiği şekilde veda edeceğinden umutlu.

2013 yazında İspanya'ya dünya futbolunun en pahalı oyuncusu olarak gelen futbolcu, Madrid ile üç La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere pek çok rekor başarı elde etti.

Ancak, Galli futbolcunun kariyeri inişler ve çıkışlarla doluydu.

Bale'in yakın zamanlardaki form ve zindelik sorunu, 2020-21'de Tottenham'da kiralık olarak forma giymesinin ardından takıma yeniden döndüğünde kendisiyle alay edildi ve performansı beğenilmedi.

Bale, tüm bu sorunların ardından bu yaz transfer döneminde ücretsiz bir şekilde kulüpten ayrılacak.

Real Madrid taraftarları Bale'e iyi bir uğurlama yapacak mı?

32 yaşında olan Bale için geleceğin ne getireceği henüz belli değil ve Ancelotti, Real Betis ile son maçına çıkacak olan oyuncusuna iyi dileklerini sunuyor.

Madrid patronu şunları söyledi: “Maç oynaması önemli değil, önemli olan Bale'in bu kulübün tarihinin bir parçası olması.

"Her zaman, Real Madrid taraftarlarının anılarında olacak. Bunu kabul etmeliyiz ki bazı harika başarılar elde etti."

Bale, Real Madrid'den sonra hangi takıma gidebilir?

Tottenham seçenekler arasında en fazla öne çıkan takım. Antonio Conte yönetiminde çıkış yakalayan Spurs, Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi bileti için Arsenal ile dördüncülük mücadelesi veriyor.

Altyapısından yetiştiği Southampton da üzerinde sıkça durulan bir diğer opsiyon. 32 yaşına gelmesine ve geçirdiği çok sayıda sakatlığa rağmen birçok İngiliz kulübünün onu kadrosuna katmak için yarışacağına şüphe yok.

Bale, Real Madrid'de ne başardı?

Spurs'ten 101 milyon Euro karşılığında Madrid'e transfer olan Bale, dönemin transfer rekorunu kırmıştı.

Galli oyuncu, İspanya'daki ilk sezonunda 22 gol kaydetti.

Real için 250 maça çıktı ve 100 gol attı. Avrupa’ya transfer olan en iyi Britanyalı futbolculardan birisi oldu.

Bale, yerel ve kıtasal kupalarının yanı sıra, İspanya'da üç kez UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Dokuz yıl boyunca 15 kupadan oluşan bir koleksiyon, onun bir başarı öyküsü yazdığını gösteriyor. Ancak, bu sezon sadece yedi kez forma giydi ve Betis'e karşı oynayacağının da bir garantisi yok.

Real, Liverpool ile eski rekabeti yeniden alevlendirmeye hazırlanırken, Ancelotti'nin 2022 Şampiyonlar Ligi finali planlarında yer almaması da oldukça muhtemel.

Bale, Madrid’in 2018'de Liverpool’a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuş ve özellikle attığı vole golüyle akıllara kazınmıştı.

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