1981 yılından beri ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'in ilk beş sırasında yer almıyor

Süper Lig’de 2021-22 sezonun 24. haftası geride kalırken İstanbul’un üç köklü ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 1981 yılından beri ilk kez şubat ayı itibarıyla ligin ilk beş sırasında bulunmuyor.

Tarihi sezonlardan birisini yaşadığımız Süper Lig'de, diğer sezonların aksine kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi yok.

Süper Lig'in 24. haftası itibarıyla zirvede bulunan Trabzonspor'u zorlayabilecek takımlar arasında Konyaspor ve Adana Demirspor gibi takımlar göze çarpıyor.

"3 Büyüklerin" Süper Lig'deki durumu nasıl?

Ligde 24 maçın ardından 37 puanda bulunan Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’in 6. ve 7. sırasında yer alıyor.

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Galatasaray ise oynadığı 24 maçın ardından 28 puana sahip. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 13. sırasında bulunuyor.

“3 büyükler” diye tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kötü bir performans sergilediği bu sezonda Trabzonspor lige damgasını vuruyor.

Bordo-mavili ekip, 24 maçın ardından 57 puanla ligin zirvesinde bulunurken en yakın takipçisi bir maçı eksik olan Konyaspor’un 9 puan önünde yer alıyor.

Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Trabzonspor’u, takip eden takımlar sırasıyla Konyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor ve Başakşehir; Süper Lig'in ilk beş sırasını oluşturuyor.

Böylece, en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig’in ilk beş sırasında yer almıyor.

Hangi sezonda "3 Büyükler" küme düşme korkusu yaşadı?

1975/76 sezonunda Alman teknik direktör Horst Buhtz yönetimindeki Beşiktaş, ligin ilk 5 haftasında galibiyet yüzü göremedi.

Beşiktaş, sezonu 27 puanla 11. sırada, küme düşen Ankaragücü’nün 2 puan önünde tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, 1978/79 sezonunda da 29 puanla 9. oldu. Beşiktaş, küme düşen 14. Boluspor’un 3 puan önünde ligi tamamladı.

Takvim yaprakları 1979/80 sezonunu gösterdiğinde hem Beşiktaş hem de Galatasaray küme düşme korkusu yaşadı.

Galatasaray, deplasmanda oynadığı 15 maçta hiç kazanamayıp 8 beraberlik 7 yenilgi aldığı bu sezonu 29 puanla 9. tamamladı.

Sezonu Serpil Hamdi Tüzün’le geçiren Beşiktaş da aynı yılı 29 puanla 11. sırada tamamlayabildi. İstanbul’un köklü ekipleri, 27 puanla küme düşen Göztepe’nin yalnızca 2 puan önündeydi.

1981/82 yılı, Galatasaray taraftarının unutmak istediği bir başka sezon oldu. Kenan Evren’in isteğiyle Ankaragücü’nün de lige katılmasıyla 17 takımla oynanan sezonda bir türlü isteneni veremeyen Galatasaray, 32 maçta 10 galibiyet 12 beraberlikle 32 puan topladı ve 11. oldu.

Son 10 haftada 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak iyi bir performans sergileyen Eskişehirspor’un ise 29 puanı vardı.

Galatasaray, aynı sezonda Ankaragücü’nü yenerek Türkiye Kupası’nı kaldırdı ve kötü geçen sezonunu kupayla taçlandırmış oldu.

Daha fazlası için:

YORUM | Dolmabahçe'de iyi senaryo; kötü film

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Burnley maçında gol atamazsa son 10 yıl içindeki en kısır dönemini yaşayacak