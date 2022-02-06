Bir mükemmeliyetçi olan Cristiano Ronaldo, salı günü Manchester United’ın oynayacağı Burnley karşılaşmasında gol atamaması takdirde futbolculuk kariyerinde 10 yılın ardından ilk kez bu kadar uzun süre gol atamamış olacak.

Cumartesi günü 37 yaşına giren Ronaldo, United'ın son dört maçında gol atamadı ve cuma günü oynadıkları FA Cup maçında Middlesbrough'ya karşı bir penaltı kaçırdı.

Çoğu forvet, arka arkaya beş maçta gol atamamayı mesleki bir tehlike olarak değerlendirmez, ancak bu birden fazla Ballon d'Or kazanan Portekizli yıldız için geçerli değil.

En son ne zaman atamadı?

Ronaldo, son olarak 5 maç üst üste gol atamadığı zaman takvim yaprakları 2010 yılını gösteriyordu ve Real Madrid'deydi.

Portekizli yıldız, Madrid’deki ilk sezonunun son maçında Malaga'ya gol atamazken bir sonraki sezonda sırasıyla Mallorca, Osasuna, Sociedad ve Ajax'a gol atmayı başaramdı.

Milli takımlar düzeyinde ise Ronaldo, 2018 yılında Portekiz için Dünya Kupası'nın son iki maçında ve Juventus ile çıktığı ilk 3 maçta ağları havalandıramadı.

Başkası için bu bir kriz olarak görülmez, ancak Ronaldo'nun yaşı ve her seferinde gol atmazsa yaşadığı hayal kırıklığı göz önüne alındığında durum tamamıyla farklılaşıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde FA Cup’tan elendikleri Boro karşısında penaltı kaçıran Portekizli yıldızın motivasyonunun ne durumda olduğu da merak konusu.

Ronaldo, United’a döndükten sonra oynadığı 24 maçta 14 gol attı, ancak Kırmızı Şeytanların son 8 maçında yalnızca iki kez golle buluştu.

Vatandaşı Bruno Fernandes’in, Aston Villa'ya karşı penaltı kaçırmasının ardından bu görevi devralan Portekizli yıldızın, penaltı atışlarını yeniden Fernandes’e bırakması beklenmiyor.

Rangnick ne söyledi?

United'ın, bu sezon bir kupa kazanma konusundaki son şansının kaybedilmesinin ardından gazetecilere konuşan Rangnick, "Çok fazla fırsatı boşa harcadık.

“Şansımızı daha iyi ve daha kaliteli kullanmalıyız” diyerek oyuncularına eleştiride bulundu.

Fırsatları kaçıran sadece Ronaldo değildi, Kırmızı Şeytanların forvet oyuncularının neredeyse hepsi Boro maçında kötü bir görüntü çizdi.

Real Madrid, Manchester United ve Portekiz Milli Takımı’nda 800'den fazla gol kaydeden Ronaldo; şimdilik gol makinesi görüntüsünden uzak görünüyor.

Cristiano Ronaldo’nun, United adına attığı son gol ise 30 Aralık'ta Old Trafford'da karşılaştıkları Burnley'e karşıydı.

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