YORUM | Dolmabahçe'de iyi senaryo; kötü film

Maça iki ekip de son derece sakin ve kontrollü başladı.

Beşiktaş, kendi sahasında şüphesiz ki tempoyu yükseltmek amacında olsa da ilk on birde başlayamayan oyuncuları; Ghezzal ve Josef’in yokluğunu aradı.

Kanada Milli Takımı’nda oldukları için yorgun olan Larin ve Atiba’nın da yokluğu eksiklere eklenmesi, siyah-beyazlı takım adına büyük bir dezavantajdı.

Eksik oyuncuların yanı sıra orta alanda Can ve Emirhan’ın varlığı, taraftarları geleceğe yönelik umutlandırdı.

Karşılaşmasının ilk yarısında genel olarak tempo düşüktü ve pozisyon sayısı azdı.

Antalyaspor, İstanbul’a top oynamaya geldiğini net bir şekilde gösterdi, ancak final paslarını iyi değerlendiremedi.

Son haftalara baktığımızda İyi futbol oynayan Antalya’nın sonuç almakta zorlandığını görüyoruz. Yeni transferleriyle bu problemi bu maç için de çözememiş göründüler.

Adriano ve Mehmedi gibi oyuncular Antalya adına önemli transferler. Ndao da takıma tempo getirecek isimlerden birisi.

Bu maç için bu transferler bir sonuç vermedi. Oturan oyun şekli ve zamanla Antalya adına iyi bir gelecek olduğunu söylemek mümkün.

Özellikle ilk yarıda Antalyaspor, Beşiktaş’ın kanatlarını iyi kapattı. Sağdan Rosier ve soldan Rıdvan ile etkili gelmeye çalışan siyah-beyazlı ekip, Antalyalı oyuncularına takıldı. Beşiktaş’ın, beklerinin önü kapalıydı.

Ancak, maçın son dakikalarına doğru Rıdvan’ın ortalarına engel olmakta zorlandılar. Soldan etkili ataklara katkıda bulunan Rıdvan, birçok kez arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlamaya çalışsa da golü bulamadılar.

Nuri Şahin’in, Beşiktaş’ın kanat organizasyonlarına karşı önlem aldığı açıktı. Maç boyunca, bu anlamda çalışmalarının karşılığını aldılar.

Antalyasporlu oyuncular, orta sahada kalabalık durdu ve kaptıkları toplarla hızla rakip yarı alana doğru hareket ettiler.

Ani ataklar denediler, çünkü Adriano savunmanın arkasına sarkabilecek kalibrede ani atak oyununa uygun bir futbolcu.

Bazı pozisyonlarda da topa basıp Beşiktaş yarı alanında sakin bir şekilde pas yapmaktan çekinmediler. Nuri Şahin, kendi oyununa ayak uydurabilecek oyuncularla Süper Lig’in baskın takımları arasına girebilir, ancak gol sorununu çözmeleri gerekiyor.

Önder Karaveli’nini üçlü formasyonu tercih etmesi; Antalyalı futbolcuların, savunma arkasına sarkabilecek nitelikte olmalarından dolayı doğru bir karardı.

Ancak, Beşiktaş’ın “şimdilik” en büyük sorunu bulduğu pozisyonları gole çevirememesi oldu.

Michy Batshuayi yine pozisyonların içinde vardı, ama bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

İki takım da gol bulamayınca maç 0-0 sonuçlandı. Ancak, iki hocanın da oyun kurguları iyidi.

Oyuncular; maça hocaları kadar iyi hazılanmış olsaydı, maç en azından golsüz bitmezdi.

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