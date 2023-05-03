- Ronaldo, 2022'de 109 milyon sterlin kazandı
- Bu, futbol tarihindeki en yüksek kazanç
- CR7, 2017'den beri ilk kez en üst sırada yer aldı
NE OLDU? Portekizli forvet, kulübe yönelik tartışmalı yorumlarının ardından yılın başında Manchester United'dan ayrılmak zorunda kaldı. Ronaldo, formundaki düşüşe rağmen kazanç anlamında futbolun zirvesinde yer almayı başardı. Forbes, 38 yaşındaki oyuncunun 2022'de maaşlar, ikramiyeler, sponsorluk anlaşmaları ve maç başı ücretler ile birlikte toplam 109 milyon sterlin kazandığını açıkladı. Bu ücret, onu Lionel Messi'nin önüne yerleştirdi. Listede ikinci sırada yer alan Messi 104 milyon sterlin (130 milyon dolar) kazanırken, Kylian Mbappe ise 96 milyon sterlin (120 milyon dolar) değerindeki kazancıyla üçüncü sırada konumlandı.
BÜYÜK RESİM: Ronaldo için yayınlanan fahiş rakamlar, bir futbolcu için tarihteki en büyük meblağ. Portekizli yıldız, bu listede 2017'den bu yana ilk kez yeniden zirveye oturdu. Al-Nassr kaptanına, yakında Suudi Arabistan'a transfer olması söz konusu olan Messi de katılabilir.
VE DAHA FAZLASI: Messi'nin Arabistan'a olası transferi, Ronaldo'yu zirveden uzaklaştırabilir. Ancak Arjantinli süperstarın, Barselona'ya dönme ihtimali daha yüksek görünüyor. Bu arada basketbol yıldızı LeBron James ve boksör Canelo Alvarez, Mbappe'den sonra listede dördüncü ve beşinci sırada yer alan sporcular.
EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR LİSTESİ İLK 10:
|1
|Cristiano Ronaldo
|109 milyon sterlin
|2
|Lionel Messi
|104 milyon sterlin
|3
|Kylian Mbappe
|96 milyon sterlin
|4
|LeBron James
|95 milyon sterlin
|5
|Canelo Alvarez
|88 milyon sterlin
|6
|Dustin Johnson
|86 milyon sterlin
|7
|Phil Mickelson
|85 milyon sterlin
|8
|Stephen Curry
|81 milyon sterlin
|9
|Roger Federer
|76 milyon sterlin
|10
|Kevin Durant
|72 milyon sterlin
ÜÇ FOTOĞRAF:GettyGetty(C)Getty Images
SIRADA NE VAR? Kendi gelecekleri hakkında konuşmalar devam ederken Ronaldo, Al Nassr'ın pazartesi günü Al-Khaleej ile oynayacağı maça hazırlanıyor. PSG'den habersiz Suudi Arabistan'a giden Messi ise kulüpten iki maç ceza aldı.