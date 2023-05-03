109 milyon sterlin! Cristiano Ronaldo, Al-Nassr transferinden sonra en çok kazanan sporcular listesinde Lionel Messi'yi geçip birinciliği aldı

Samet Çayır
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Cristiano Ronaldo smile Lionel Messi wink splitGetty/GOAL
Cristiano RonaldoL. MessiPSGAl NasrPro LigLigue 1

Al-Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo, 109 milyon sterlin ile Lionel Messi'yi geçip ilk sıraya yerleşti.

  • Ronaldo, 2022'de 109 milyon sterlin kazandı
  • Bu, futbol tarihindeki en yüksek kazanç
  • CR7, 2017'den beri ilk kez en üst sırada yer aldı

NE OLDU? Portekizli forvet, kulübe yönelik tartışmalı yorumlarının ardından yılın başında Manchester United'dan ayrılmak zorunda kaldı. Ronaldo, formundaki düşüşe rağmen kazanç anlamında futbolun zirvesinde yer almayı başardı. Forbes, 38 yaşındaki oyuncunun 2022'de maaşlar, ikramiyeler, sponsorluk anlaşmaları ve maç başı ücretler ile birlikte toplam 109 milyon sterlin kazandığını açıkladı. Bu ücret, onu Lionel Messi'nin önüne yerleştirdi. Listede ikinci sırada yer alan Messi 104 milyon sterlin (130 milyon dolar) kazanırken, Kylian Mbappe ise 96 milyon sterlin (120 milyon dolar) değerindeki kazancıyla üçüncü sırada konumlandı.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo için yayınlanan fahiş rakamlar, bir futbolcu için tarihteki en büyük meblağ. Portekizli yıldız, bu listede 2017'den bu yana ilk kez yeniden zirveye oturdu. Al-Nassr kaptanına, yakında Suudi Arabistan'a transfer olması söz konusu olan Messi de katılabilir.

VE DAHA FAZLASI: Messi'nin Arabistan'a olası transferi, Ronaldo'yu zirveden uzaklaştırabilir. Ancak Arjantinli süperstarın, Barselona'ya dönme ihtimali daha yüksek görünüyor. Bu arada basketbol yıldızı LeBron James ve boksör Canelo Alvarez, Mbappe'den sonra listede dördüncü ve beşinci sırada yer alan sporcular.

EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR LİSTESİ İLK 10:

1Cristiano Ronaldo109 milyon sterlin
2Lionel Messi104 milyon sterlin
3Kylian Mbappe96 milyon sterlin
4LeBron James95 milyon sterlin
5Canelo Alvarez88 milyon sterlin
6Dustin Johnson86 milyon sterlin
7Phil Mickelson85 milyon sterlin
8Stephen Curry81 milyon sterlin
9Roger Federer76 milyon sterlin
10Kevin Durant72 milyon sterlin

ÜÇ FOTOĞRAF:

Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2022-23GettyLionel Messi PSG 2022-23GettyKylian-Mbappe(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? Kendi gelecekleri hakkında konuşmalar devam ederken Ronaldo, Al Nassr'ın pazartesi günü Al-Khaleej ile oynayacağı maça hazırlanıyor. PSG'den habersiz Suudi Arabistan'a giden Messi ise kulüpten iki maç ceza aldı.

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