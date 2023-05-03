Al-Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo, 109 milyon sterlin ile Lionel Messi'yi geçip ilk sıraya yerleşti.

Ronaldo, 2022'de 109 milyon sterlin kazandı

Bu, futbol tarihindeki en yüksek kazanç

CR7, 2017'den beri ilk kez en üst sırada yer aldı

NE OLDU? Portekizli forvet, kulübe yönelik tartışmalı yorumlarının ardından yılın başında Manchester United'dan ayrılmak zorunda kaldı. Ronaldo, formundaki düşüşe rağmen kazanç anlamında futbolun zirvesinde yer almayı başardı. Forbes, 38 yaşındaki oyuncunun 2022'de maaşlar, ikramiyeler, sponsorluk anlaşmaları ve maç başı ücretler ile birlikte toplam 109 milyon sterlin kazandığını açıkladı. Bu ücret, onu Lionel Messi'nin önüne yerleştirdi. Listede ikinci sırada yer alan Messi 104 milyon sterlin (130 milyon dolar) kazanırken, Kylian Mbappe ise 96 milyon sterlin (120 milyon dolar) değerindeki kazancıyla üçüncü sırada konumlandı.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo için yayınlanan fahiş rakamlar, bir futbolcu için tarihteki en büyük meblağ. Portekizli yıldız, bu listede 2017'den bu yana ilk kez yeniden zirveye oturdu. Al-Nassr kaptanına, yakında Suudi Arabistan'a transfer olması söz konusu olan Messi de katılabilir.

VE DAHA FAZLASI: Messi'nin Arabistan'a olası transferi, Ronaldo'yu zirveden uzaklaştırabilir. Ancak Arjantinli süperstarın, Barselona'ya dönme ihtimali daha yüksek görünüyor. Bu arada basketbol yıldızı LeBron James ve boksör Canelo Alvarez, Mbappe'den sonra listede dördüncü ve beşinci sırada yer alan sporcular.

EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR LİSTESİ İLK 10:

1 Cristiano Ronaldo 109 milyon sterlin 2 Lionel Messi 104 milyon sterlin 3 Kylian Mbappe 96 milyon sterlin 4 LeBron James 95 milyon sterlin 5 Canelo Alvarez 88 milyon sterlin 6 Dustin Johnson 86 milyon sterlin 7 Phil Mickelson 85 milyon sterlin 8 Stephen Curry 81 milyon sterlin 9 Roger Federer 76 milyon sterlin 10 Kevin Durant 72 milyon sterlin

ÜÇ FOTOĞRAF:

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SIRADA NE VAR? Kendi gelecekleri hakkında konuşmalar devam ederken Ronaldo, Al Nassr'ın pazartesi günü Al-Khaleej ile oynayacağı maça hazırlanıyor. PSG'den habersiz Suudi Arabistan'a giden Messi ise kulüpten iki maç ceza aldı.